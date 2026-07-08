朱維德逝世｜著名歷史及旅遊專家　創辦見聞會社帶港人遊日響名堂

資深電視主持兼演員、人稱「朱翁」的朱維德，今日（8/7）傳來不幸逝世的消息，享年95歲。朱維德除了是主持及藝員，本身更是一位香港歷史文化研究者及旅行家，他於1971年成立「玉泉水陸旅行團」帶領港人遊走本地山野，後又成立旅行社「見聞會社」，主力開辦前往中國大陸、台灣及東南亞等地的外國及遠洋旅行團，更曾因帶領《香港電視》雜誌的讀者，遠赴日本旅遊而聲名大噪。

人稱「朱翁」的朱維德，今日（8/7）傳來不幸逝世的消息，享年95歲。（資料圖片）

早年主持的節目《文化廣場》被CUT後，朱維德未有再出現無綫，後來傳出患上認知障礙。（資料圖片）

「朱翁」朱維德忠情遊山玩水，轉投電視傳播工作後，寓工作於娛樂，成為無綫電視初代旅遊節目主持。朱維德早於1971年成立玉泉水陸旅行團，帶領本地遊，曾每週帶住400人遊走香港山野。及後有見香港經濟起飛，市民消費力日增，對外地旅遊有所渴求，於是成立專辦內地及外地旅行團的「見聞會社」。

朱維德忠情遊山玩水，又對香港歷史文化有深厚研究。（網上圖片）

朱維德忠情遊山玩水，又對歷史文化有深厚研究。（《朱翁同行》專頁圖片）

「見聞會社」主力開發中國大陸、台灣及東南亞旅行團，公司雖為朱維德創辦，但乃屬無綫電視母公司「香港電視集團」旗下，當時曾與同系的周刊《香港電視》合辦，帶領讀者遠赴日本等地旅遊而聲名大噪。而當時「香港電視集團」旗下的業務還涉獵出版界「博益」、唱片界「華星」、幼兒教育「小太陽」，及沖曬服務的「珊瑚沖印」。其後因各行生意萎縮，紛紛出現結業及轉手消息，「見聞會社」亦於1998年，抵受不了金融風暴的衝暫而結業。

朱維德寓工作於娛樂，曾是初代電視旅遊節目的主持人，亦曾開辦旅行社「見聞會社」。（網上圖片）