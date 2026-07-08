朱維德離世｜因監獄演講入行成無綫開台十元老　效力53年黯然離巢

資深電視主持兼演員、人稱「朱翁」的朱維德，今日（8日）傳出死訊，享年95歲。朱維德的Facebook專頁「朱翁同行」發布消息：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別……」朱翁自1967年加入無綫電視做新聞主播，是開台十元老之一，曾與邵逸夫、利孝和等一齊打江山，效力TVB足足53年，亦曾獲頒「萬千星輝專業演員大獎」，不過最終在2020年黯然離巢。

資深電視主持兼演員、人稱「朱翁」的朱維德，於7月7日離世，享年95歲。（資料圖片/張雅婷攝）

朱翁自1967年加入無綫電視做新聞主播，是開台十元老之一，曾與邵逸夫、利孝和等一齊打江山，效力TVB足足53年。

教師出身 自薦監獄演講獲邀入麗的

朱翁原本是一位老師，1950年來港，熱愛四圍探索，每周日都會行勻香港山頭，笑言：「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，嫁着朱翁就隨山走。」其中一次途經赤柱，朱翁被一所建築物吸引，那便是赤柱監獄，他為了入去參觀，竟自薦演講：「講幾次就行勻晒成個監獄，仲要求畀我坐（監倉）咗15分鐘，除咗一個地方未踏足過——水飯房。」他也因此認識了當時在懲教署擔任教育官的鮑漢琳，成為他加入娛樂圈的契機，當時鮑漢琳已是麗的著名演員，想開《香港典故》節目，見朱翁「乜料都齊」，遂要他加盟。

朱翁原本是一位老師，1950年來港，熱愛四圍探索，每周日都會行勻香港山頭，笑言：「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，嫁着朱翁就隨山走。」（fb@朱翁同行）

其中一次途經赤柱，朱翁被一所建築物吸引，那便是赤柱監獄，他為了入去參觀，竟自薦演講，因而認識了當時在懲教署擔任教育官的鮑漢琳，當時鮑漢琳已是麗的著名演員，邀他加盟主持香港典故節目。（fb@朱翁同行）

被無綫挖角與邵逸夫、利孝和開台打江山 效力TVB 53年

之後朱翁被無綫挖角，跟邵逸夫、利孝和等一起打江山，是為無綫開台十元老之一，他曾回憶：「我做乜？就係讀新聞畀人聽，速度應該幾快先適合，160個字一分鐘就係咁嚟。當時只得10個人，仲未有五台山，之後廣播道出現，TVB就正式開幕。」朱翁在無綫的演藝成就獲得肯定，2014年，他在《萬千星輝頒獎典禮2014》獲頒發專業演員大獎；歷年來他做過很多新聞、資訊及文化節目，如《體育世界》、《大江南北》，當中最長壽的便是由1995年至2019年的《文化廣場》，不過節目後來被停播，翌年更黯然離巢，結束與TVB 53年賓主關係。永不言休的朱翁，雖然當時已89歲高齡，但他透露ViuTV曾與他洽談合作，奈何當時疫情嚴峻，朱翁自言年紀大不敢搵命搏，故最終未有傾成，他亦自此淡出電視圈。

之後朱翁被無綫挖角，跟邵逸夫、利孝和等一起打江山，是為無綫開台十元老之一，自1967年加入無綫擔任新聞主播。（fb@朱翁同行）

朱翁主持的節目中，最長壽的便是由1995年至2019年的《文化廣場》，不過節目後來被停播，翌年更是黯然離巢，結束與TVB 53年賓主關係。（TVB）

朱翁在無綫的演藝成就獲得肯定，2014年，他在《萬千星輝頒獎典禮2014》獲頒發專業演員大獎。（TVB）