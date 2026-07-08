朱維德離世｜曾獲頒專業演員大獎　自謙唔識做戲：拍劇都係茄喱啡

資深電視主持兼演員「朱翁」朱維德離世，享年95歲。今日（8日）朱維德的Facebook專頁「朱翁同行」公布消息，透露「朱翁」於昨日（7日）安詳離世：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別。多年來，朱翁陪伴我們走過無數個歡樂的電視時光。他標誌性的聲音、幽默睿智的談吐，以及對香港這個城市的熱愛，將永遠留在我們的記憶中。他不僅是一位出色的主持人、演員，更是許多人認識香港歷史文化和掌故知識的啟蒙者。此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。謝謝您，朱翁。感謝您多年來的分享，也感謝您為香港留下的珍貴的足跡。RIP朱翁，一路走好。」

資深電視主持兼演員「朱翁」朱維德離世，享年95歲。（Facebook@朱翁同行）

朱維德曾手繪鴨洲地圖。（張雅婷攝）

朱維德主持節目《文化廣場》。

「朱翁」朱維德第一代王牌主持 曾獲頒專業演員大獎

「朱翁」自1995年開始主持節目《文化廣場》，向觀眾介紹茶道、舞蹈、樂器等，他亦是第一代《大江南北》和《體育世界》的節目主持。他多年來主持過無數節目，包括《歡樂今宵》、《大江南北》、《體育世界》、《婦女新姿》、《都市閒情》、《文化廣場》等，經驗豐富。2014年朱翁《在萬千星輝頒獎典禮》獲頒發專業演員大獎，以肯定及嘉許他在演藝圈中的貢獻及付出。

1979年朱翁主持節目《大江南北》。（《你是你本身的傳奇》節目截圖）

朱翁熟悉歷史文化。（《新聞人事全面睇》節目截圖）

朱維德接受節目訪問，重溫他的旅遊事蹟。（《你是你本身的傳奇》節目截圖）

朱翁主持的節目多不勝數，自1995年起主持《文化廣場》。（《你是你本身的傳奇》節目截圖）

「朱翁」朱維德自謙唔識做戲：拍劇都係茄喱啡

除了主持節目之外，朱翁亦有參演劇集，但大多都是客串演出，當中他在《原來愛上賊》中的角色就用上他的名字「朱翁」，他曾笑言：「我喺無綫拍劇都係茄喱啡，我唔識做戲，之前演過爵士、法官、董事長全部都係板起塊面，咁我就照板起個衰樣，就啱我演，拍戲係扮人，但拍旅遊節目係真嘅我，真地方、真風景、真享受，完全不一樣。」

朱翁不時在劇集中客串演出。（《你是你本身的傳奇》節目截圖）

朱翁在《巾幗梟雄之義海豪情》中與視帝黎耀祥有對手戲。（《你是你本身的傳奇》節目截圖）