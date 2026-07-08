朱維德逝世｜潛水曾遇全裸金髮靚女　以為撞水鬼︰撳住佢膊頭欣賞

資深電視主持兼演員、人稱「朱翁」的朱維德，傳出死訊，享年95歲。朱維德Facebook專頁「朱翁同行」發布消息：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。」朱維德一生精彩，任職過新聞主播、旅遊節目主持、電視劇演員，他曾於88歲時接受myTV SUPER訪問，揚言：「除咗兒童節目之外，所有節目我都做過晒！」朱維德有「元祖旅遊KOL」之稱，曾於旅行時遇上奇事，於潛水期間遇上全裸金髮女郎，一時之間以為撞鬼！

人稱「朱翁」的朱維德，是香港文化歷史研究者及行山愛好者，前麗的映聲主持、無綫新聞主播及無綫電視節目主持，為無綫電視開台首十名員工之一，更曾擔任無綫電視第一代晨早清談資訊節目《報曉雅集》。（節目畫面）

朱維德潛水遇全裸金髮女郎以為撞到水鬼

朱維德於2018年接受myTV SUPER訪問，憶述一次到大溪地獨自潛水，潛到100呎時竟見到一個全裸金髮女郎，他說：「好漂亮、好後生，身材好靚，佢冇着衫，全裸嘅。嘩！點解呢？係咪水鬼嚟㗎？」朱維德好奇上前觸碰，確認對方是否為人，「我好奇走埋去摸摸佢下巴，有喎！人哋話有下巴唔係鬼，鬼冇下巴㗎嘛！我就放膽，撳住佢膊頭慢慢欣賞。」

資深演藝工作者朱維德對鴨洲歷史有研究，曾手繪鴨洲地圖。（張雅婷攝）

後來該女郎示意朱維德上水，兩人在沙灘閑聊，才得知對方是法國人，更是一位潛水大師的學生，因而能不帶任何潛水裝備，閉氣潛水至100呎。朱維德笑言因不懂法文，無法與靚女溝通：「我又唔識法文，真係可惜到極啦！」

朱維德曾遇奇事，在大溪地潛水遇全裸金髮女郎。（myTV SUPER截圖）

朱維德大膽撳住對方膊頭欣賞。（myTV SUPER截圖）

朱維德寓工作於娛樂，曾是初代電視旅遊節目的主持人，亦曾開辦旅行社「見聞會社」。（網上圖片）