陳庭欣大談感情生活近況　王嘉慧最滿意自己呢個部位非修長美腿

陳庭欣與王嘉慧今日（8日）齊為一個單車慈善活動擔任嘉賓，同場的嘉賓還有前香港單車隊代表黃金寶、香港男子公路單車運動員葉漢文、前單車港隊運動員仇多明，他們一起見證了「流動單車參與平台」起步禮 ，為今次的慈善活動揭開序幕。陳庭欣與王嘉慧亦有份參與今次的慈善踩單車活動，齊為善舉出力，更會出錢捐款支持。陳庭欣還即場開始了踩單車，身體力行。

大合照。(張嘉敏攝)

陳庭欣與王嘉慧。(張嘉敏攝)

為慈善出錢出力

陳庭欣接受訪問時表示：「呢個善舉係要大家夾埋踩120萬公里，我哋都會踩，佢係好似之前嘅冰桶挑戰咁，自己挑戰完就tag身邊朋友去接力，如果被tag咗但係唔接受呢個挑戰就要捐款，咁當然接受挑戰都可以捐款，最好又踩又捐啦。我哋會搵《東張西望》嘅同事一齊參加，整隊「東張隊」，我哋好多東張女神同男神都好跑得，成日追啲騙徒，踩單車對佢哋嚟講濕濕碎，就連幕後都好多人好跑得，咁我都會捐款嘅。」陳庭欣與王嘉慧平日都有做開運動，這次慈善踩單車當然難不到她們。唯一令她們擔心的就是天氣，陳庭欣說：「啲單車會擺喺18區，驚天氣唔好會影響大家去參與。」

陳庭欣。(張嘉敏攝)

王嘉慧。(張嘉敏攝)

靠運動keep fit不會刻意節食

她們兩人都表示已準備就緒，亦問了專業運動員的一些心得。陳庭欣說：「個sit位唔好校咁低，唔係嘅話會踩到粗腳。」兩人又異口同聲表示隨時隨地都要keep住好身材，平日都是靠做運動來keep fit，而非節食。王嘉慧說：「我都有踩單車，同埋會做pilates。(最滿意自己身體咩部位？) 最滿意係條腰，最瘦時係23寸，唔會刻意唔食嘢減肥，會做運動。」陳庭欣笑言她16年前選港姐答過最滿意自己的腰，現在就是腳：「感覺對腳容易啲keep，又唔會覺得做運動辛苦，因為本身鍾意做運動，從小培養呢個習慣，小學時好鍾意上體育堂。」至於感情生活，她就謂未有新進展，依然是林盛斌之前介紹的兩位猛人，但暫時未有進一步發展。

陳庭欣最滿意自己的腿。(張嘉敏攝)

王嘉慧最滿意自己的腰。(張嘉敏攝)