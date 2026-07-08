朱維德逝世｜自揭熱愛行山背後原因：當年練琴練到生痔瘡！

資深電視主持兼演員「朱翁」朱維德離世，享年95歲。今日（8日）朱維德的Facebook專頁「朱翁同行」公布消息，透露「朱翁」於昨日（7日）安詳離世：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別。多年來，朱翁陪伴我們走過無數個歡樂的電視時光。他標誌性的聲音、幽默睿智的談吐，以及對香港這個城市的熱愛，將永遠留在我們的記憶中。他不僅是一位出色的主持人、演員，更是許多人認識香港歷史文化和掌故知識的啟蒙者。此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。謝謝您，朱翁。感謝您多年來的分享，也感謝您為香港留下的珍貴的足跡。RIP朱翁，一路走好。」

資深電視主持兼演員「朱翁」朱維德離世。（張雅婷攝）

旅行家始祖朱翁生前熱愛文化歷史研究，亦是行山愛好者，過去數十年間出版過29部經典的香港地誌與旅遊著作，包括：《香港掌故》系列、《香江舊貌》、《朱翁同遊 香港原貌》、《消失了的……：朱翁香江風物紀行》等。

朱維德生前熱愛文化歷史，是行山愛好者。（Facebook/@朱翁同行）

曾任職全職音樂教師

朱翁曾在訪問中透露，自己最初並非外界所熟知的「行山專家」，他的主修其實是音樂，更曾任職全職音樂教師。在談及早年的音樂生涯時，他坦言過程非常艱苦。當時香港普遍沒有冷氣，夏天練習小提琴時只能依靠風扇，朱翁表示：「那時沒冷氣，因為要夾著（小提琴），風扇不停吹、吹、吹，吹到風濕。」

朱維德曾任職全職音樂教師。（myTV SUPER截圖）

練琴練到生痔瘡

除了風濕之外，長時間坐著及站立練琴，更令他患上了令人難以啟齒的隱疾。朱翁笑言：「我練琴練到……除了風濕，還有啊，是生痔瘡！」 他解釋，痔瘡是因為微血管受到長期壓迫而形成，不論是坐著還是站著，對身體都是極大的負擔。由於他日常需要教小提琴，教學時也必須長時間站立：「天天拉琴教書嘛，教教教，都是站著教，哪有坐著教的？教書時站著，站到夜晚，練琴又站著，結果又有痔瘡。」 這個病症令他坐立不安，甚至連住在三樓、要走到樓下拿信，都覺得極其疲累。

朱維德忠情遊山玩水，又對香港歷史文化有深厚研究。（《朱翁同行》專頁圖片）

這段隱疾不僅影響了他的日常生活，甚至在早年剛開始參與電視節目製作時，亦令他痛苦不堪。朱翁回憶起當年與其他主持人合作時的辛酸：「我初初出現電視做節目的時候呢，那時跟我合作的主持，一隻手按著我這隻（肩膀），頂著我，我（痛到）暈暈地、很痛！」

為健康改做運動行山大師

面對風濕與痔瘡的雙重折磨，朱翁意識到自己必須做出改變，於是決定尋求運動來改善身體狀況。不過在50年代，尋找適合的個人運動並不容易。朱翁表示，當時還沒有壁球等室內球類運動，若要打乒乓球又必須湊夠兩個人：「什麼球類、什麼運動都要兩個人，最簡單的乒乓球……但乒乓球都要兩個人，有時一隻手、一個人也要做（運動），有什麼呢？行山最好！」

自節目《文化廣場》被CUT後，朱維德未有再出現無綫。

朱翁直言，行山是一個人隨時都可以出發的活動，只要帶上相機就可以走。正是這個原因，讓他誤打誤撞走上了行山之路，他形容這段經歷是：「有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭。」