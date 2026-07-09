方媛公開老公私下與囡囡親子互動片段　郭富城女兒奴真面目曝光

現年60歲的天王郭富城（城城），與細他22歲的太太方媛（Moka）於2017年結婚，婚後育有大女Chantelle、二女Charlotte及細女Cheryl，一家五口幸福美滿。城城向來是愛馬之人，自成為馬主後，近年就頻頻帶同老婆及一對寶貝女兒入馬場支持愛駒。日前，方媛在社交網分享了最新的「MINI VLOG」，公開了一家人入馬場的絕密私下互動。片中除了展現兩名女兒的超高顏值外，最吸睛的莫過於郭富城私底下的慈父一面，與囡囡的溫馨互動愛意滿瀉，足證父女感情極好。

郭富城與方媛及一對女兒入馬場。(小紅書截圖)

公開馬會會員會所內部兒童樂園

從方媛分享的Vlog畫面可見，當日一家人盛裝現身馬場。郭富城身穿畢挺的灰色西裝、打領帶並戴上招牌太陽眼鏡，天王風範十足；方媛則以優雅的粉紅色條紋短袖上衣搭配白色高腰長裙，扎起高髮髻，散發高貴氣質。兩位寶貝女兒 Chantelle 和 Charlotte 則穿上了姊妹裝，以白色碎花圖案上衣配白色蛋糕裙，腳踩黑色公主鞋，非常軟萌。兩個囡囡更完美遺傳了父母的優良基因，戴上太陽眼鏡及精緻髮箍，小小年紀已散發星味。

方媛分享她的vlog。(小紅書截圖)

方媛分享一家人入馬場的vlog。(小紅書截圖)

親子互動超有愛

除了在戶外看台看賽馬，方媛亦曝光了會所內部為小朋友特設的娛樂設施。這對廿四孝父母全程化身陪玩專員，郭富城更罕有地展現出活潑大細路的一面，彎下腰與女兒激玩桌上氣墊球（Air Hockey），只見他手拿推盤，與囡囡一來一往玩得非常投入，方媛則在旁邊當啦啦隊兼當裁判，畫面溫馨。在另一個射箭遊戲攤位前，郭富城一邊細心留意著囡囡，一邊俯身親自指導女兒如何拿弓、瞄準充氣箭靶，全力協助囡囡射中紅心，全程表現得對女兒十分寵溺。方媛則為女兒講故事伴讀，陪囡囡坐在粉紅色的豆袋沙發上，一邊指著繪本中的馬匹圖案一邊耐心地講故事，盡顯賢妻良母的溫柔一面。

郭富城同囡囡一齊玩。(小紅書截圖)

玩得好開心。(小紅書截圖)

親子時光。(小紅書截圖)

城城好錫女兒。(小紅書截圖)

方媛童心未泯。(小紅書截圖)

方媛為女兒講故事。(小紅書截圖)