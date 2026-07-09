50歲北上歌手疑爆秘婚與太太同行飛泰國　現場一句話驚揭榮升人夫

歌手側田近年鮮少在港露面，他曾在2022年於香港開音樂會時，自爆2019年經歷人生低潮，被利用和背叛，險跳河輕生，因而他決定離開香港，移居泰國過新生活。側田近年已重新振作，轉戰內地密密開騷。感情方面，現年50歲的他早前已被拍到開騷前與一位身材火辣的長髮索女同行開餐，盡情享受二人世界。日前有網民再野生捕獲側田飛泰國，他與長髮神秘女同行，更向歌迷自爆已秘婚？

側田（ig：justin.looo）

側田近年轉戰內地。（公關提供）

側田飛泰國疑自爆秘婚 與長髮神秘女親暱同行

日前有網民在內地社交平台發文，指飛泰國時偶遇側田。側田孭住一枝結他，精神爽利與歌迷合照。網民透露側田為人友善，與歌迷傾足10多分鐘，更透露在泰國已住了6、7年，「偶遇側田同一班機飛泰國 一開始見到佢一個人企喺一邊又有吉他 遠睇咁似阿田嘅！行過去打招呼真係你啊 仲傾咗十幾分鐘 好nice～原來側田已經喺曼谷住6 7年了 真係咁啱得咁巧同一班機～」。

側田（Instagram@側田）

面具絕對藏不住側田的歌聲！（蒙面唱將猜猜猜微博）

該網民還拍了側田與一名長髮黑衣女子並肩同行的照片，該女子右手一直摸住側田背脊，兩人互動親暱又自然。有網民留言問：「那是女朋友嗎」，發文網友回覆驚爆側田疑已秘婚：「老婆就是隔壁那個 我一開始還問他怎麼自己一個人你團隊的人呢 他說我沒有團隊 我同老婆一齊」。

側田為鄭欣宜擔任演唱會嘉賓。(princejoyce@IG)

曾捲入「淋病避孕套」風波 感激女友助走出低潮

側田於2005年出道，首張專輯包辦超過一半歌曲的創作，加上超班唱功，在樂壇爆紅。不過2006年初被雜誌偷拍當時的緋聞女友林苑在其家中出沒，更拍得側田在家沒有戴帽，頭頂頭髮稀疏的照片。該雜誌記者更取走垃圾，找到避孕套及染有精液的紙巾，並拿紙巾拿去化驗，結果更發現紙巾含有淋病病毒。雜誌將此大造成封面新聞引起軒然大波，「金牌經理人」黃柏高隨即向該雜誌發出聲明及開記者會高調譴責事件。

近年側田變得低調，且一改「花心男」形象，他亦曾在音樂會上公開感激另一半，稱：「我做很多音樂都是唱給一個人聽，由以前不相信愛，到現在能把愛送給這個人。不過，我要低調一點，總之如果沒有她，我都不能站在這裏。」

側田飛泰國被野生捕獲。（小紅書）

側田與一名長髮黑衣女同行，該女士親暱用手摸側田背脊。（小紅書）

網民拍下側田照片。（小紅書）

發文網友稱側田透露當日與太太同行。（小紅書）

早前側田被拍到開騷前與長髮女子同行，網民讚女友身材比例好。（小紅書圖片）