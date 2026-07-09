梁嘉瑩曬港大畢業禮照宣布碩士畢業 成新一代學霸港姐
撰文：董欣琪
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2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）除了擁有一身古銅色肌膚之外，更被封為「翻版鍾麗淇」。畢業於藝術名校美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）的梁嘉瑩，其後再於香港大學修讀市場學碩士課程，日前她就在社交平台分享出席畢業典禮的照片，宣布正式畢業！
梁嘉瑩畢業於美國藝術名校 宣布香港大學碩士畢業
自小在加拿大溫哥華長大的梁嘉莹，畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），今年4月她以「港大商學院畢業Plog 離港前充實的一天」為題發帖，並分享一輯生活近照，寫道：「終於！市場營銷課的最後一節也畫上句號啦！坐等畢業典禮的同時，也終於可以暫時卸下學生身份，好好放鬆一陣子啦」。如今正式畢業，成為又一位「學霸港姐」！
梁嘉瑩家姐顏值極高 讀港大MBA獲獎學金
而梁嘉莹家姐梁嘉慧同樣是高學歷美女，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，簡稱UBC）尚德商學院，曾到北京清華大學做交換生，現時在香港大學修讀MBA課程，並獲得10萬元獎學金，相當叻女！