梁嘉瑩曬港大畢業禮照宣布碩士畢業　成新一代學霸港姐

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）除了擁有一身古銅色肌膚之外，更被封為「翻版鍾麗淇」。畢業於藝術名校美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）的梁嘉瑩，其後再於香港大學修讀市場學碩士課程，日前她就在社交平台分享出席畢業典禮的照片，宣布正式畢業！

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）（小紅書圖片）

畢業於藝術名校美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）。（IG@ljyemily1119）

性感！（IG@ljyemily1119）

擁有一身古銅色肌膚。（IG@ljyemily1119）

私下打扮性感火辣。（IG@ljyemily1119）

健美身材！（小紅書圖片）

梁嘉瑩畢業於美國藝術名校 宣布香港大學碩士畢業

自小在加拿大溫哥華長大的梁嘉莹，畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），今年4月她以「港大商學院畢業Plog 離港前充實的一天」為題發帖，並分享一輯生活近照，寫道：「終於！市場營銷課的最後一節也畫上句號啦！坐等畢業典禮的同時，也終於可以暫時卸下學生身份，好好放鬆一陣子啦」。如今正式畢業，成為又一位「學霸港姐」！

梁嘉莹出席畢業典禮。（IG截圖）

梁嘉莹出席畢業典禮。（IG截圖）

梁嘉莹出席畢業典禮。（IG截圖）

香港大學市場學碩士畢業。（小紅書圖片）

梁嘉莹同家姐梁嘉慧都是高學歷美女。（IG@ljyemily1119）

梁嘉莹同家姐梁嘉慧都是高學歷美女。（IG@ljyemily1119）

梁嘉瑩家姐顏值極高 讀港大MBA獲獎學金

而梁嘉莹家姐梁嘉慧同樣是高學歷美女，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，簡稱UBC）尚德商學院，曾到北京清華大學做交換生，現時在香港大學修讀MBA課程，並獲得10萬元獎學金，相當叻女！

港姐決賽當晚梁嘉莹家姐梁嘉慧（Joanna）亦有到場支持。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹都係靚女！（資料圖片）

兩姊妹一起打Golf。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹一起去旅行。（IG截圖）

感情好好。（IG@ljyemily1119）

感情好好。（IG@ljyemily1119）

梁嘉慧現時在香港大學修讀MBA課程。（小紅書圖片）

有氣質。（小紅書圖片）

兩姊妹感情深厚。（小紅書圖片）

兩姊妹唔同風格，但都係大美人。（小紅書圖片）

兩姊妹穿上紅色裙大曬美腿。（小紅書圖片）

兩姊妹風格截然不同。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹風格截然不同。（IG@ljyemily1119）

梁嘉慧皮膚白滑。（小紅書圖片）

梁嘉慧皮膚白滑。（小紅書圖片）

好Fit。（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

仙氣！（小紅書圖片）

仙氣！（小紅書圖片）

仙氣！（小紅書圖片）