Taylor Swift婚禮搞驚喜大抽獎　名牌手袋復古跑車價值過百萬美元

美國流行音樂天后Taylor Swift與美式足球巨星男友Travis Kelce，日前（美國時間3日）在紐約著名地標麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行奢華婚禮圓婚。由於婚禮保密功夫做到足，令外界非常好奇關於婚禮的細節，但同時網絡充斥著大量AI圖及假消息。

Taylor Swift與Travis Kelce已經圓婚。（IG圖片）

Taylor Swift婚禮搞驚喜名貴大抽獎

綜合外媒報道，Taylor與Travis在請柬表明賓客不用送禮，而向來闊綽的Taylor在婚禮上特別設有大抽獎環節，豪華獎品價值高達百萬美元。有兩名消息人士透露，婚宴上設有一系列派對遊戲，賓客更獲得抽獎券，有機會贏得超級大獎，包括名牌手袋及一部保養完好的1970年古董雪佛蘭跑車。據知復古跑車正是Travis在2023年9月接載Taylor離開其人生首場酋長隊主場賽事時所駕駛的同款跑車，而車牌正是紀念二人愛情的「JUST&T MRD」。另外，Travis的球員好友Drue Tranquill的妻子Jackie Tranquill成功抽中名牌手袋，款式官方定價為6700美元（約5.2萬港元），事後她亦有在社交平台分享手袋，並分享了抽獎券的雙T愛情標記。

Travis的球員好友Drue Tranquill的妻子Jackie Tranquill成功抽中名牌手袋，款式官方定價為6700美元（約5.2萬港元），事後她亦有在社交平台分享手袋，並分享了抽獎券的雙T愛情標記。（IG圖片）