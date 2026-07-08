陳蕾揭MC兩大暖男舉動　3分鐘錄音成迷茫時力量：我全部記在心中

MC張天賦一連五場的《張天賦 E=MC² 演唱會2026》昨晚（7日）在紅館開鑼，有好友陳蕾跟他合唱《永久損毀》，今次亦是陳蕾首次做MC演唱會嘉賓，她在台上說MC是個輕浮、口花花的死𡃁仔，雖然平時二人常常互窒，但陳蕾私下卻是非常愛護師弟，她深夜開啟深情模式，流淚撰長文揭開MC私底下鮮為人知的「超級暖男」一面，坦言在台上根本說不出口，透露原來MC睇完自己的演唱會後，錄了一段三分鐘的錄音分享觀後感，而每次迷茫時，陳蕾翻聽這個訊息都會很有力量；她又說去年發生宏福苑大火時，MC是第一個在華納群組問大家是否安全的人，並說：「好多好多來自你細小嘅溫暖細節，我其實全部都默默記在心中。❤️」

好友陳蕾跟他合唱《永久損毀》，今次亦是陳蕾首次做MC演唱會嘉賓。（鄧穎琪攝）

陳蕾初見MC 第一印象輕浮口花花

MC透露初見陳蕾是自己簽約華納後，在一個打邊爐飯局上，他向對方說：「我仲特登行埋嚟講，我好鍾意你呀陳蕾！」而陳蕾坦言：「我嗰陣秒速心諗，新簽呢個人口花花！」更大爆他講錯歌名，懷疑MC是臨急臨忙上維基百科搜尋自己的名字，認為對方是輕浮、死𡃁仔、撩姐姐講嘢。

陳蕾與MC在台上互窒，她最初覺得MC說喜歡自己是口花花，大爆他講錯歌名，懷疑MC是臨急臨忙上維基百科搜尋自己的名字，認為對方是輕浮、死𡃁仔、撩姐姐講嘢。（IG@pantherchan）

見證MC由男仔變成輕熟男

由於MC換衫需時，陳蕾收Order要講足5分鐘才好唱歌，她就分享對MC的進一步印象，指2021年認識MC，起初覺得他很佻皮，絕對認同他就是「張三歲」，但「但係無變嘅係，咁多年之後，我依然覺MC真係好單純、好透明、好直率，到依一刻我都覺得佢出道咗咁多年，佢呢幾樣無變嘅，而變咗嘅係佢越來越成熟。」陳蕾指近來越來越喜歡睇MC的訪問，其對答確實已變得成熟：「慢慢見到佢由一個男仔演變成一個輕熟男。」陳蕾回想二人2021年拍攝廣告後變得熟稔，亦因該廣告歌《凡星》而加深認識，對上一次對方開紅館演唱會，陳蕾在台下聽到MC唱《凡星》，還帶Busking朋友上台，彷彿演活了這首歌，她更是格外感動，並因此在今次演唱會選唱《凡星》。

陳蕾指2021年認識MC，起初覺得他很佻皮，絕對認同他就是「張三歲」，但「但係無變嘅係，咁多年之後，我依然覺MC真係好單純、好透明、好直率，到依一刻我都覺得佢出道咗咁多年，佢呢幾樣無變嘅，而變咗嘅係佢越來越成熟。」（鄧穎琪攝）

陳蕾深夜落淚撰文講真心話：當面我講唔出口

雖然兩人在台上互窒，但陳蕾在完騷後，深夜於IG大發長文，揭開MC私底下鮮為人知的「超級暖男」一面，坦言：「可能因為平時同MC嘅相處實在太自在太熟絡，熟悉到我地今日竟然連一個簡單嘅擁抱都冇！！！🤣而且慣性喺台上對住你都係互相寸下，令到我今日其實都為咗寸你，而冇講晒我全部嘅真心說話。（不過當面我亦都講唔出口。）」她對應演唱會上的對話，台上雖然口硬指懷疑MC說喜歡自己的歌是上維基搜尋，但其實她一直記住MC講過很喜歡《旁觀有罪》：「因為將呢句說話記到而家，所以我先寫咗一隻同樣好玩嘅Rock song俾你。❤️」

不過完騷後，陳蕾就開啟深情模式，發長文揭開MC私底下鮮為人知的「超級暖男」一面，坦言當面實在講不出口。（大會發相）

曝光MC兩大暖男事蹟 3分鐘演唱會觀後感錄音成迷茫時力量

已進入深情模式的陳蕾，在文中向MC剖白，感性揭露多個令她默默記在心中的溫暖細節：「以下呢一切你應該都唔會知道，因為我從來都冇同你講過。」她爆料指，MC是第一個看完她演唱會後，會特意傳送一段長達3分鐘語音訊息（Voice message）分享觀後感的歌手，「其實我係有Mark到星星，因為我每一次聽翻都會覺得好感動。（我真係試過喺我迷茫嘅時候開返嚟聽，係充滿好大力量🥹）」此外，陳蕾更提到與MC縱然不常聯絡，但對方總是在重要時刻送上溫暖：「仲要好記得上年嘅大火，你係第一個喺Warner family group問大家是否安全嘅人，好多好多來自你細小嘅溫暖細節，我其實全部都默默記在心中。❤️」她直言如果要用一個形容詞形容MC，絕對會選擇「溫暖」。

陳蕾指MC是第一個看完她演唱會後，會特意傳送一段3分鐘語音訊息分享觀後感的歌手，她每次迷茫時翻聽都覺得很有力量。此外，去年發生宏福苑大火，MC是第一個在華納群組問大家是否安全的人，她說：「好多好多來自你細小嘅溫暖細節，我其實全部都默默記在心中。❤️」（大會發相）

唱《凡星》強忍眼淚 肉麻表示：一直都好替你驕傲

正因內心默默收埋了這麼多來自MC的溫暖印象，陳蕾坦言昨晚在台上演唱《凡星》的時候，內心其實非常激動，卻要努力壓抑，甚至在完騷後也是喊住打完這一個post：「我同自己講一定唔可以喊，因為根本冇人知道我內心其實收埋咗你咁多溫暖嘅印象，真係會好容易令我喺唱《凡星》嘅時候，如走馬燈一般出現你出道以嚟嘅點點滴滴。（呢一切你都一定唔會知，所以如果流淚都唔知點解釋🥲）痴線，我冇諗過最終呢個深情模式開得咁大，我竟然係流住眼淚去打完最後一段字。」最後，陳蕾以「姨姨」自居搞笑自嘲長氣，並隔空祝願MC餘下的演唱會順利完成，肉麻表示：「我其實一直都好替你驕傲，Love you🤢」