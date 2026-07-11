崔碧珈獲神秘猛男做「柴可夫」同遊意大利　極速斬斷Rocky父女戀

現年38歲的崔碧珈（Anita）在2014年憑電影《辣警霸王花》正式出道，其後憑在《喜愛夜蒲2》中的火辣演出而為人熟識，她亦曾推出寫真集，因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。去年崔碧珈與前港男「大隻Rocky」鄭健樂捲入「父女戀」羅生門，掀起全城熱議，她更發布嚴正聲明，甚至引用法律條文作出警告，態度決絕令這段「父女戀」迅速告終。近日崔碧珈在摩納哥蒙地卡羅舉行首屆「高影國際電影節（GSIFF）」，早前終於圓滿落幕，她亦把握機會踏上旅途，更有猛男做「柴可夫司機」！

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

崔碧珈被兩名霸王花夾攻踩她胸部，真慘！（劇照）

性感！（IG@anitachui）

去年崔碧珈與前港男「大隻Rocky」鄭健樂捲入「父女戀」羅生門，掀起全城熱議。（IG@anitachui）

「大隻Rocky」公開與崔碧珈戀愛關係。（Facebook截圖）

崔碧珈透過所屬公司高影娛樂於Threads上發布嚴正聲明。(Threads圖片)

崔碧珈籌備4年舉行「高影國際電影節」圓滿落幕 偕猛男自駕遊

崔碧珈籌備近4年的首屆「高影國際電影節」早前在摩納哥圓滿落幕，她亦隨即展開度假之旅，日前她就由摩納哥出發，自駕遊去意大利，更有猛男同遊！相中所見，身穿綠色吊帶連身裙的崔碧珈大騷好身材，而負責揸車的就是一位神秘男士，坐在副駕的崔碧珈一臉甜笑，十分享受！

崔碧珈籌備近4年的首屆「高影國際電影節」早前在摩納哥圓滿落幕。（IG@anitachui）

慶祝38歲生日！（IG@anitachui）

慶祝38歲生日！（IG@anitachui）

大騷好身材！（IG@anitachui）

度假！（IG@anitachui）

有猛男同遊！（IG@anitachui）

自駕遊。（IG@anitachui）

崔碧珈鄭健樂去年驚爆「父女戀」 嚴正聲明引用法律條文警告

去年崔碧珈與前港男「大隻Rocky」鄭健樂驚爆「父女戀」緋聞，當時鄭健樂單方面在社交平台公開合照及戀情，令事件迅速發酵成為全城熱話，但崔碧珈隨即強硬否認，更公開斥責對方「搵過其他目標繼續裝單純」，甚至引用法律條文發出嚴正警告，令這段「求愛羅生門」極速玩完。

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

身材出眾。（IG@anitachui）

從不吝嗇大曬好身材。（IG@anitachui）

Deep V！（IG@anitachui）

崔碧珈出身富裕形象性感 近年成功轉型做監製揚威海外

出身小康之家的崔碧珈，從小獲父母栽培，13歲獲得英國皇家音樂學院鋼琴八級資歷，其後赴英國留學，2012年在謝菲爾德大學（The University of Sheffield）讀碩士期間放假回港，獲金牌經理人黃柏高（Paco）賞識簽約成為旗下藝人，她決定放棄學業並留港發展演藝事業，曾拍攝多部電影，以性感形象見稱。2018年崔碧珈首次踏足康城影展，並參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》，成為首位參與製作法國電影的華人！同年崔碧珈創立高影娛樂有限公司，參與不同的影視出品和製作。近年崔碧珈歌影視三棲發展，並將工作重心轉往海外，曾三度登上康城影展紅地氈，更一手策劃首屆「高影國際電影節（GSIFF）」，轉型之路相當成功！

生日快樂！（IG@anitachui）

生日快樂！（IG@anitachui）

崔碧珈形象性感。（IG@anitachui）

參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》。（IG@anitachui）

3歲開始學鋼琴。（IG@anitachui）

2018年崔碧珈首次踏足康城影展。（IG@anitachui）

崔碧珈近年轉向歐美市場發展，更踏上康城紅地氈。（IG@anitachui）

2019年再度出席康城影展。（IG@anitachui）

2023年5月與法藉電影團隊現身法國康城。（IG@anitachui）