許恩怡曬童年片曝光柏安妮教女方式：希望世界每個人都多點像你

80年代女神柏安妮息影多年，但其「星二代」女兒許恩怡（Natalie）近年跟隨媽媽腳步入行做藝人，成為影壇新貴。7月7日是柏安妮的60歲生日，許恩怡就在社交平台貼出一段珍貴的童年舊短片祝賀媽媽生日，從對話中曝光了柏安妮開明的管教方式，更盡見她鑽研兒童心理學多年的智慧。

80年代女神柏安妮息影多年。（網上圖片）

柏安妮育有兩個女兒，其中許恩怡現時已入行成為演員。（網上圖片）

柏安妮育有兩個女兒，而片中可見，當時還是小朋友的姊妹倆在機場自動行人道（平面扶手電梯）旁玩，整個人掛在扶手帶旁滑行。傳統亞洲父母看到小女孩這樣爬行玩耍，第一時間通常都會覺得危險，並制止她們；然而，片中傳來一把男聲，用英文詢問柏安妮是否支持孩子這樣做：「You encouraging that？」怎料柏安妮非但沒有阻止，反而展現燦爛的笑容，Chill爆回應：「Yeah, why not? It’s fun!」（好呀，有何不可？好好玩！） 這種管教方式可說是開明又充滿信任，難怪女兒被照顧得活潑又自信。

片中可見，當時還是小朋友的姊妹倆在機場自動行人道（平面扶手電梯）旁玩，整個人掛在扶手帶旁滑行。

兩姊妹一齊玩，傳統亞洲父母看到小女孩這樣爬行玩耍，第一時間通常都會覺得危險，並制止她們；

然而，片中傳來一把男聲，用英文詢問柏安妮是否支持孩子這樣做：「You encouraging that？」怎料柏安妮非但沒有阻止，反而展現燦爛的笑容，Chill爆回應：「Yeah, why not? It’s fun!」（好呀，有何不可？好好玩！）

柏安妮女兒許恩怡近照。（IG@natanoonoo）

能夠在日常生活中如此實踐「Happy Parenting」，與柏安妮本身驚人的高學歷背景絕對有莫大關係！柏安妮當年是圈中著名的「超級學霸」，入行前已獲世界頂尖學府牛津大學錄取，後來她選擇在香港發展，並畢業於香港大學生物系。不過她淡出娛樂圈後未有停步，反而重返校園深造，修讀心理學碩士學位，並成功轉型成臨床心理學家、兒童職業治療師，更創辦了主力開發電子遊戲的公司，幫助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD）。

柏安妮淡出娛樂圈後未有停步，反而重返校園深造，修讀心理學碩士學位，並成功轉型成臨床心理學家、兒童職業治療師，更創辦了主力開發電子遊戲的公司，幫助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD）。（TVB）

正因為她對兒童心理發展有著深厚的專業知識，知道讓孩子四處探索有助建立自信心和創造力，許恩怡才能自由發展，並與母親成為無所不談的好友，許恩怡在祝福母親的生日寫道：「Happy birthday mumma my north star and my rock I hope everyone in this world can be a little more like you 👣🎍🦩（媽媽生日快樂。你是我的北極星，也是我最堅實的依靠。我希望這個世界上的每個人，都能多一點像你。👣🎍🦩）」謝安琪、張繼聰、林嘉欣、朱鑑然、吳家忻、林熙彤、歸綽嶢等都留言祝柏安妮生日快樂。

許恩怡再曝光柏安妮的照片！