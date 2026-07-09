經理人郭啟華退休　鄭秀文感謝26年照顧：憂鬱症日子都共同度過

鄭秀文（Sammi）經理人郭啟華（Wallace）近日低調遞信提早退休，二人並肩作戰長達26年，在所有工作場合如影隨形，Sammi昨日（8日）撰長文向這位戰友致意，感謝對方陪自己走過高山低谷，包括當年她患抑鬱症，他也共同度過。Sammi日前宣布7月10日起舉行啟德演唱會近日因機件問題延期，她將在原定時間舉辦答謝會，而她也在文中特別提到：「我將會舉行三場答謝會，我第一個衷心答謝和感激的人——是你。🥰」並希望對方安心享受新生活。

鄭秀文（Sammi）經理人郭啟華（Wallace）近日低調遞信提早退休，二人並肩作戰長達26年，在所有工作場合如影隨形，Sammi昨日（8日）撰長文向這位戰友致意，感謝對方陪自己走過高山低谷，包括當年她患抑鬱症，他也共同度過。（IG@sammi_chengsauman）

除了自2000年起出任鄭秀文經理人外，郭啟華多年來在圈中涉足範疇極廣，早年他先是商台DJ、創作總監，再到新城電台管理層、華星唱片與東亞唱片高層、人山人海創辦人等等，早已是行內德高望重的前輩。不過，前年郭啟華因中風被送入深切治療部（ICU），儘管最終化險為夷，並於去年初重新投入工作；但可能自覺經歷大病後身體狀態已不復從前，並且想過新生活，他近日決定提早退休，同時辭去寰亞唱片顧問及Sammi經理人職務。

郭啟華多年來在圈中涉足範疇極廣，早年他先是商台DJ、創作總監，再到新城電台管理層、華星唱片與東亞唱片高層、人山人海創辦人等等，早已是行內德高望重的前輩。（IG@sammi_chengsauman）

Sammi帶著不捨之情出post告別經理人，她衷心感謝說：「我們一起走過的日子，一起經歷了很多個年頭。衷心感恩。感激。感謝你。」Sammi透露自己因郭啟華中風而被逼一夜長大，學習照顧自己、打理工作，但亦因而變得細心、成熟：「自你前年中風，你需要靜心休養，密集式物理治療，然後等待康復，mi 彷彿一夜長大，處事一夕變成熟，因那時mi必須一下子自己事事兼顧和打理，跟進所有工作細節以及作決定，mi從中學習了很多，我的任性和粗枝大葉從那時起，大大消失。」

Sammi透露自己因郭啟華中風而被逼一夜長大，學習照顧自己、打理工作，但亦因而變得細心、成熟：「mi 彷彿一夜長大，處事一夕變成熟，因那時mi必須一下子自己事事兼顧和打理，跟進所有工作細節以及作決定，mi從中學習了很多，我的任性和粗枝大葉從那時起，大大消失。」（IG@sammi_chengsauman）

她續說：「在你休息期，你努力做復健，每次我來探望你，都希望能帶給你一點力量，那時正值concert 開始，幸好也得寰亞公司協助處理mi的一切事，及至你早前決定退休，公司已能順利在你手中接手大小事情。這年間公司完美無縫接軌，你功不可抹（沒），使一切能順利交接，運作。☺️👍🏻🙌」Sammi表示知道對方一早想過退休享受人生，故祝福對方過上理想生活，又感謝郭啟華陪自己走過高山低谷：「打拼了幾十年，早登六的你，現在你常常周遊列國，生活沒壓力，一樂也。☺️謝謝你過往對我的包容和愛。尤其當我處於憂鬱症的日子，高山低谷你都共同渡過。點滴在心頭。謝謝Wallace，祝福你。每次見你開開心心周遊列國回來，真好。 😁」

郭啟華治療、復健期間，Sammi都有探望。

郭啟華2024年復工後現身鄭秀文演唱會，同時開始將工作交接予其他同事。（資料圖片）

談到即將舉行的答謝會，Sammi直言：「我將會舉行三場答謝會，我第一個衷心答謝和感激的人——是你。🥰我們攜手渡過了廿幾年是個美好歷程，也是愛。🥰💝Mi工作上公司完美無縫接軌，你可以安心, 享受新生活。☺️」