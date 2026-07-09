東張西望｜7旬伯有心無力執雜物屋主動求助：喺度搞掂咗都冇人知

昨日（8日）一集《東張西望》講到一位年近70的購物狂廖伯，自己找東張幫忙，因為他儲物成性，一個400呎單位被雜物塞爆。廖伯當初覺得有需要就不停買，買回家後又放在一邊，以致家中雜物愈積愈多，以致想用的時候找不到，找不到就再買，不停重覆。廖伯指以前有老婆幫忙處理，但是婚姻失敗後，自己住的他亦變得懶散，沒有再收拾及整理。

年近70有購物狂的廖伯，自己找東張幫忙。(節目截圖)

廖伯當初覺得有需要就不停買，東西買回家後又放在一邊，以致家中雜物愈積愈多。(節目截圖)

廖伯有心無力執

廖伯指自己「有心但無力」：「掉咗好多袋都係執唔到！我點搬到先？年紀大身體愈來愈差，我驚再係咁落去，有朝一日喺度搞掂咗（死亡）都冇人知道。」廖伯示範一次他每日放工怎樣進屋及起居飲食，看上去極度困難，睡覺時更要側身睡，睡到一半亦會有東西掉下來壓住他，可見情況有多危險。廖伯表示：「好似啲人咁講，冇運行！即係間屋咁樣，啲朋友都話，你執返間屋之後會有運行！呢個都係我動力嚟嘅！」

廖伯有心無力執。(節目截圖)

廖伯示範一次他每日放工怎樣進屋及起居飲食。(節目截圖)

廖伯示範一次他每日放工怎樣進屋及起居飲食。(節目截圖)

廖伯屋終於清空

節目組分了幾次幫廖伯，先陪同他收拾一下屋內的雜物，一天下來他已經掉棄了10袋的雜物。隨後到義工們的幫忙，經義工們一天的努力，終於把廖伯的單位收拾得七七八八，而大家最喜歡聽到的一定是廖伯說：「唔要」、「揼」、「揼咗去啦」。

廖伯自己都表示開心。(節目截圖)