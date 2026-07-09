魔音女團出道未滿月就踏大舞台　見Honey Punch稱「前輩」為榜樣

「魔音女團」的幾位成員，近日積極為TVB節目《明愛暖萬心》進行排練，昨日（8日）莊子璇、倪嘉雯及盧映彤接受《香港01》訪問，透露今次除了會帶來新歌《Turn My Magic On》的第二次舞台外，更會與丁子朗、冼靖峰及「前輩」Honey Punch合作帶來驚喜Medley。

「魔音女團」與丁子朗、冼靖峰及「前輩」Honey Punch合作帶來驚喜Medley。(葉志明 攝)

出道未滿月做演唱會嘉賓

談到早前的舞台經驗，成員們依然難掩興奮。倪嘉雯特別點名多謝「奶爸」蕭正楠給予她們珍貴的機會：「因為我哋出道都唔夠一個月，咁就已經可以初嘗喺呢個演唱會嘅舞台，我覺得呢個係好好彩啊，我覺得仲要好多人㗎。見到人哋話第一次嗌山頂嘅朋友，我都可以感受下。」盧映彤亦興奮表示：「我哋仲有山頂嘅朋友！」

倪嘉雯特別點名多謝「奶爸」蕭正楠給予她們珍貴的機會。(葉志明 攝)

盧映彤興奮嗌山頂嘅朋友。(葉志明 攝)

雖然深知觀眾並非為她們而來，但成員們笑言在台上那一刻，完全當了台下是自己的粉絲，更自嘲有一股「騎劫舞台」的快感。她們更自爆在台上很想模仿巨星大喊經典對白：「山頂嘅朋友你哋好嗎？」

她們更自爆在台上很想模仿巨星大喊經典對白。(葉志明 攝)

後台驚現突發危機無彩排下首試「手持Mic」

雖然看似順利，但原來背後驚現危機，除了成員Chelsea因簽證問題缺席，令團隊要即時更改走位外，她們更要面臨音響設備故障的考驗。莊子璇表示：「因為我哋從來都未試過攞手持嘅Mic去唱，全部都係用戴耳仔嘅Mic。」成員透露，由於當日音響設備臨時出問題，她們被逼在零練過的情況下，上台即時轉換手持麥克風。由於她們的舞蹈包含大量繁複的手部動作：「因為嗰個舞係好多手嘅動作，咁變咗一隻手冇咗，就唔知要點樣，要重新協調過。」幸好，經過多次排練，身體的「肌肉記憶」幫助她們渡過難關。

莊子璇。(葉志明 攝)

遇強敵Honey Punch無壓力

當被問到與跳舞實力強勁的前輩女團Honey Punch合作會否感到壓力時，成員們再度發揮幽默本色，大方自嘲：「佢哋本身都係女團嘅前輩，咁佢哋跳舞勁就一定㗎啦，咁我哋跳舞冇咁勁都眾所周知㗎啦。」她們強調，舞台並非為了互相比較，只要大家合力完成一件好看的演出就足夠，更直言會將Honey Punch視為奮鬥榜樣，期盼累積更多經驗後，能追趕上前輩的步伐。