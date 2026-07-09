丁子朗被冼靖峰即場「投訴」對排舞進度要求極高：我好大壓力

丁子朗與冼靖峰昨日（8日）現身為慈善節目《明愛暖萬心》進行彩排，二人自之前的選秀節目後，難得再度同台唱跳，重拾昔日並肩作戰的默契。丁子朗表示勾起了不少當年的熱血回憶：「又可以一齊唱歌跳舞，好開心，重拾返當年參加呢個比賽嘅一個記憶。因為排舞好開心，好耐冇試過排舞。好老實講，如果唔係佢嘅話，我都未必會有勇氣去應承呢一個Job。」

丁子朗與冼靖峰現身為慈善節目《明愛暖萬心》進行彩排。(葉志明 攝)

丁子朗化身「時間管理大師」 冼靖峰爆彩排超緊湊

再次合作冼靖峰笑言緊迫的綵排行程帶來不少壓力，更當場「投訴」丁子朗在排練時非常「chur」，對時間及進度要求極高：「佢呢排舞好chur㗎！佢係chur住chur住話，唔得！我哋要幾點之前我哋要排完，去到十五分嘅時候，我哋要完成到啲咩，搭半要完成到啲咩，搭九要完成到啲咩！係喇，嘩！好驚，我好大壓力，即係本身已經大壓力。」

丁子朗被冼靖峰即場「投訴」。(葉志明 攝)

冼靖峰爆彩排超緊湊。(葉志明 攝)

面對10後「Honey Punch」大呼驚有代溝

除了兩人合體，今次節目丁子朗更會與新生代「10後」組合Honey Punch以及魔音等一同合作。談到要與年輕一輩同台，97年出生的丁子朗坦言起初十分擔心會有代溝，甚至不知如何開口溝通：「我覺得好大壓力，因為佢真係跳得好叻，唱歌又叻。唱歌跳舞可以唔喘氣，咁我覺得真係不恥下問啲問佢哋究竟點樣跳得好啲啊咁樣。但係同佢傾計我覺得都有壓力嘅，因為我唔知點開口！佢哋貴為呢一個『一零後』啦，我哋係一個1997年嘅望住佢哋，我都死喇，我點呢？我驚有代溝。」不過，這班「10後」的禮貌與超強實力，瞬間征服了兩位大哥哥。

丁子朗更會與新生代「10後」組合Honey Punch以及魔音等一同合作。(葉志明 攝)

丁子朗擔心同「10後」組合Honey Punch有代溝。(葉志明 攝)

丁子朗笑言，Honey Punch一來到排舞室，甚麼都沒說就先向他們恭敬地鞠躬，非常有禮貌：「我都諗緊點樣回答佢呢個，就唯有回返個鞠躬畀佢哋，跟住就要排舞要夾動作咁，但係佢哋好好，佢哋好願意聽，好願意去改。佢哋話一齊合作拍Reels，佢哋都問我你想拍咩，你揀，我哋一定跳到！跟住我就覺得呢個自信，真係我冇自信去同一個10後嘅朋友傾計。」而最令二人震驚的是對方的「神級」記憶力與學習天賦。

丁子朗話Honey Punch一來到排舞室，甚麼都沒說就先向他們恭敬地鞠躬。(葉志明 攝)

冼靖峰驚嘆道：「我哋Surfive嗰首歌《POPSTAR》，佢純粹真係睇過我哋一次表演，佢已經記得八成嘅steps，跟住話我可以跳《POPSTAR》。」他無奈笑道，自己當初可是苦練了兩、三個星期，如今看到小師妹們看一次就學會，而且唱跳時完全不會喘氣，不得不佩服現在年輕人的高超能力。