施南生傳病危好友憂心　昔日「鐵四角」謝寧首回應：希望佢快康復

日前，香港電影圈驚傳資深監製施南生身體抱恙，甚至一度傳出病危消息，據悉不少圈中好友得知後大為緊張，紛紛急忙趕往養和醫院探望。今日（9/7）前香港小姐冠軍謝寧出席其創辦的曲奇品牌旗艦店開幕剪綵儀式，現場熱鬧非凡。作為徐克與施南生多年好友岑建勳的前妻，謝寧在接受訪問時，亦首度就施南生的傳聞開腔回應。

今日（9/7）前香港小姐冠軍謝寧出席其創辦的曲奇品牌旗艦店開幕剪綵儀式。（葉志明攝）

睇報紙始知傳聞 寄望施南生早日康復

在活動現場，被問到是否得知施南生因病入住養和醫院的消息，謝寧坦言自己也是剛剛得知，並表示：「我都係睇報紙先知，我都係尋日先睇報紙睇到嘅。我諗今日唔好講人哋啲嘢，講返我舖頭啲嘢先，唔好意思啊。因為我都希望佢快啲康復，真係嘅。」被問到以往大家是否經常聚會，謝寧透露近年彼此見面的機會減少了，但昔日的感情依然深厚：「少見嘅，已前係好熟。但都有幾年冇見啦。」被問到會否致電給徐克問候？謝寧則透露會主動聯絡了解：「好啊，Good idea！因為今日一早好忙，等我做埋今日啲嘢先，再打畀佢問候吓。」

謝寧透露睇報紙始知傳聞，寄望施南生早日康復。（葉志明攝）

昔日「鐵四角」 謝寧岑建勳與徐克施南生交情深厚

回顧當年的演藝圈社交圈子，謝寧與大導演徐克、施南生一段淵源，離不開她的前夫岑建勳。謝寧與岑建勳於1991年結婚，而在80、90年代的香港電影黃金時期，岑建勳與徐克是並肩作戰的親密戰友與摯友，施南生更是不可或缺的幕後核心。

謝寧透露已多年沒見過施南生。（葉志明攝）

在謝寧與岑建勳並未離婚前，兩對夫婦經常出雙入對，無論是私人聚會還是電影慶功宴，總能見到他們四人的身影，交情極為深厚。雖然謝寧與岑建勳於2005年和平離婚，徐克與施南生後來也各自發展，但這段累積多年的深厚情誼，依然讓謝寧在聽到故友有事時，第一時間表達了真切的關心。

謝寧透露陳敏兒兩子正努力適應，感謝各界關心。（葉志明攝）

陳敏兒離世兩子正努力適應 感謝各界關心

除了探討施南生的病情外，被問早前離世好友陳敏兒所生的兩位兒子的近況。謝寧神色之中流露出為母的關懷，首度透露他們正在慢慢走出陰霾、適應新生活：「兩個都適應緊，我覺得媽媽唔喺身邊，始終都需要啲時間去療傷，同埋畀啲空間佢哋囉。」當被問到相關的身後事是否已經處理妥當，謝寧點頭表示：「搞妥晒㗎啦，搞妥晒㗎啦，多謝你哋。」