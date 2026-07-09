朱維德離世｜賢妻指臨終前突現笑容後冇反應　最後半年認不出太太

人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德，於7月7日安詳離世，享年95歲。TVB娛樂新聞台訪問了與朱翁結婚超過半世紀的賢妻Hazel，親述丈夫離世一刻的溫馨細節，透露朱翁是含笑而終。

「朱翁」朱維德於7月7日離世，享年95歲。（影片截圖）

賢妻透露朱翁含笑而終

朱太Hazel在接受訪問時透露，7月7日早上如常到療養院探望丈夫，大約上午11時親自餵朱翁進食，期間朱翁突然久違地笑了一下，沒想到下一秒便沒有反應，在睡夢中安詳離世。久違的溫暖笑容在朱太心中留下永恆的畫面，形容丈夫走得安詳，是含笑而終。

賢妻Hazel透露朱翁含笑而終。（影片截圖）

朱太讓朱維德活得精彩才是最好的支持

朱翁與太太Hazel結婚超過半世紀，一直是圈中的模範夫妻。在昔日訪問片段中，當被問及會否擔心朱翁工作和活動繁多會太辛苦，Hazel溫柔表示朱翁為人就是喜歡玩，如果怕他辛苦而不讓他做喜歡的事，他反而不會開心，盡顯對丈夫的支持和理解，更明白到讓朱翁活得精彩，才是對他最好的支持。

朱翁與太太Hazel結婚超過半世紀，一直是圈中的模範夫妻。（影片截圖）

朱翁最後半年認不出太太

朱翁離世前4年因認知障礙症入住療養院，身體每況愈下。Hazel透露在最後的半年，朱翁已開始認不出人，甚至連太太也忍不出來，但Hazel依然每天風雨不改地探望，不離不棄陪伴丈夫走到人生盡頭。朱維德家人目前正為他辦理身後事，並表示會後事以簡單低調的方式進行。