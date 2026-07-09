「曲奇皇后」謝寧逆市開旗艦店　積極進軍海外：台灣開咗分店

有「曲奇皇后」之稱的謝寧，其旗艦曲奇品牌再度擴張，今日（9/7）於銅鑼灣黃金地段舉行新店開幕剪綵儀式。謝寧以一身高雅裝束現身，雖正值零售業調整期，她仍逆市斥資進駐一線商圈，新店現場人頭湧湧。

「曲奇皇后」謝寧創辦的奇品牌再度擴張。（葉志明攝）

今日（9/7）謝寧於銅鑼灣黃金地段舉行新店開幕剪綵儀式。（葉志明攝）

逆市進駐黃金地段 謝寧：租金變合理

謝寧在接受《香港01》訪問時，心情大好，她透露這次新店的設計注入了全新元素，與以往的風格大不相同。談到在黃金地段開店的感受，謝寧笑言：「呢度應該係第18間分店啦！呢度就係黃金地段，而且人流好旺。我哋應該會吸引到好多遊客，就算香港人都好容易尋到我哋舖頭。」

謝寧曲奇品牌逆市進駐黃金地段開舖。（葉志明攝）

面對外界好奇在「貴租」地段插旗的勇氣，謝寧大方回應：「係呀，好有勇氣！貴就貴得有價值，因為貴嘅地方一定有原因，人流各樣嘢都好好多。其實依家嘅租金已經便宜咗，相對零售業依家比較弱少少，但我覺得業主們都好好，都希望租客有生意做，大家一齊雙贏，所以都有個好合理嘅租金。」被問到新店租金是否高達六位數，她則保持神秘笑稱：「六位數字啫，好合理。」作為前香港小姐冠軍，謝寧透露新店特設了一個特別的宣傳概念，將「港姐」文化融入店鋪設計，更貼心地為顧客準備了打卡位。

作為前香港小姐冠軍，謝寧透露新店特設了一個特別的宣傳概念，將「港姐」文化融入店鋪設計，更貼心地為顧客準備了打卡位。（葉志明攝）

積極進軍海外及內地網購：希望代表香港品牌

除了本地業務外，謝寧在受訪時亦透露，品牌的版圖早已拓展至海外，並正積極開拓其他市場：「我哋其實已經開始打入海外市場，好似台灣咁已經開咗分店。至於內地市場方面，雖然依家仲未有實體店，但已經開始喺網上連網銷售。另外，我哋依家都有同一些東南亞國家接洽緊。」