前港姐黃碧蓮日本宮古島度假曬火辣孕照　懷孕7個月肥胎唔肥人

現年35歲的前港姐黃碧蓮（Linna），去年3月宣布離巢TVB，同年9月與圈外男友Jack在印尼峇里島舉行浪漫婚禮，新婚短短8個月，上月初在社交平台驚喜宣布造人成功！日前黃碧蓮到日本宮古島旅行，更在IG大曬火辣孕照，現時懷孕7個月的她「肥胎唔肥人」，狀態Fit爆！

前港姐黃碧蓮（Linna）。（IG@derplinna）

去年9月與圈外男友Jack在印尼峇里島舉行浪漫婚禮。（IG@derplinna）

去年9月與圈外男友Jack在印尼峇里島舉行浪漫婚禮。（IG@derplinna）

性感！（IG@derplinna）

上月初在社交平台驚喜宣布造人成功！（IG@derplinna）

上月初在社交平台驚喜宣布造人成功！（IG@derplinna）

黃碧蓮日本宮古島度假 懷孕7個月大騷火辣孕照

相中所見，黃碧蓮戴上草帽及墨鏡，身穿一套薰衣草紫色的比堅尼泳衣，在沙灘上大擺Pose影相，雖然頂著明顯圓潤的巨肚，但她的手腳依然纖細，果然是得天獨厚！不過黃碧蓮就笑言，肚皮有一點曬傷泛紅，叮囑大家一定要搽防曬！

黃碧蓮到日本宮古島旅行。（IG@derplinna）

黃碧蓮到日本宮古島旅行。（IG@derplinna）

大曬火辣孕照。（IG@derplinna）

大曬火辣孕照。（IG@derplinna）

大曬火辣孕照。（IG@derplinna）

肥胎唔肥人！（IG@derplinna）

曬傷肚皮。（IG截圖）

懷孕7個月！（IG@derplinna）

黃碧蓮參選港姐入行 曾主持《Think Big天地》

黃碧蓮於加拿大溫哥華出生長大，畢業於英屬哥倫比亞大學心理學系（兒童心理學），2012年參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」，2014年參選港姐，雖然最後大熱倒灶，但亦順利簽約TVB成為旗下藝人，曾主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big大明星》及《Think Big遊學團》，亦有參演《愛·回家之開心速遞》、《新四十二章》、《星空下的仁醫》等。去年3月黃碧蓮宣布離開TVB，自上月宣布懷孕喜訊後，不時在社交平台分享準媽媽日常。

黃碧蓮曾主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big大明星》及《Think Big遊學團》。（IG@derplinna）

黃碧蓮入行以來擔任主持工作居多。（IG@derplinna）

高貴。（IG@derplinna）

即將迎來馬寶寶！（IG@derplinna）