張柏芝前經理人余毓興現身稅務中心　實名舉報前合作夥伴涉逃稅

張柏芝的前經理人是余毓興（AEG新亞洲娛樂集團董事長），兩人曾因合約問題陷入長達6年的訴訟糾紛。經過審訊，法官於2026年6月正式裁定張柏芝勝訴，並指出余毓興的部分供詞屬捏造。法官駁回了余毓興的索償，並下令其須負責張柏芝的訴訟費用。然而，今日（9/7）余毓興現身九龍灣稅務中心，表明是以實名身份前來舉報有人涉嫌串謀逃稅，再度引發外界關注。

余毓興現身九龍灣稅務中心，表明是以實名身份前來舉報有人涉嫌串謀逃稅。（葉志明攝）

余毓興在離開稅務中心時接受《香港01》訪問，大方透露此行的目的。當被問到今日前來稅務中心有何行動時，他直言：「主要我係懷疑有人涉嫌串謀，向稅局提供虛假文件同埋資料，進行逃稅，所以我今日嚟實名舉報，具體就等稅局去查核啦。」

問到涉及的逃稅金額大約有多少時，余毓興表現得相當謹慎：「呢個就唔方便透露。」他透露自己是直接向稅務主任作出舉報，並確認稅局已經正式受理：「基本上，呢啲嘢我已經遞交了資料，我相信佢哋會去核查，佢哋已經受理咗。」

余毓興直接向稅務主任作出舉報。（葉志明攝）

不願提及涉嫌逃稅人士身份

不過，對於該名涉嫌逃稅人士的身份、串謀合作關係以及逃稅的時間長短等細節，余毓興均以「不方便透露」或「有稅局指引」為由不願多談，並呼籲媒體如有疑問可直接向稅務局查詢。他同時強調，自己未來一定還會有下一步行動，但「我相信我所有嘅行動，都會在合法，同埋合規嘅情況之下去進行。」