夏日雨季灰甲高峰期 森美大推灰甲好物 無需銼甲、高效滲透甲床

香港夏天天氣既潮濕又悶熱，加上頻繁落雨，正正為真菌提供了溫床，是皮膚發病的旺季。真菌能入侵表皮角質層、毛髮和指甲，引致各種皮膚問題。若一不小心感染，隨時會引發俗稱「灰甲」問題。向來注重個人衛生與健康管理的星級主持森美，就以此為日常護理重點，提醒大眾要保持警覺，更分享1物擊退灰甲 --「美甲生™ 灰甲掃」，輕鬆將防護融入生活節奏。



一人中招全家受害？認清灰甲成因及3大高危一族

灰甲是由真菌侵蝕腳趾甲或手指甲所引起。一旦感染，指甲會出現甲面混濁灰白並帶有少許白斑、甲板變厚難以修剪、容易碎裂，甚至變形與甲床分離或脫落。患者指甲可能會發出異味，若護理不當更會出現疼痛。真菌具很強的傳染性，通常透過直接接觸感染者的皮膚而傳播，容易傳染給家人。主要的感染途徑包括處於公共泳池或浴室等潮濕環境、穿着不透氣的鞋子、免疫力低下、與他人共用指甲剪及毛巾等個人用品，以及由自身腳氣蔓延引發。

經常因工作及運動需要頻繁出入公眾場所的森美亦深知，長者、長期病患者及運動愛好者（如跑步、踢波、常去健身房、泳池或桑拿的人士）均屬於高風險族群。根據數據顯示，長期病患者的免疫系統較弱，更容易受到真菌感染，高達30%的成年人曾受灰甲或腳氣困擾。

灰甲夏日高峰期！5大預防方法

要在炎夏避免成為灰甲受害者，森美就將以下5個預防方法融入自己的生活習慣，由細節入手杜絕真菌：

1. 穿着吸汗的純棉或透氣襪子，並建議準備多雙鞋子輪流替換。

2. 盡量少穿不透氣的膠鞋或緊身鞋。

3. 前往游泳池、公眾更衣室或浴室時，切勿赤腳行走，應自備防滑拖鞋，避免接觸他人留下的真菌。

4. 避免美甲，以免阻礙藥物吸收及封閉真菌。

5. 拒絕共用毛巾同指甲鉗。

買灰甲產品必睇3大條件！森美親自推介

市面上灰甲產品眾多，藥劑師建議在挑選時應着重3大條件：

註冊藥劑師Chris

無須銼甲

患者在用傳統外用藥劑時，每次塗抹前都要銼甲，過程較繁複，亦容易傷及甲床，而剝落的碎屑更會增加家居傳播風險，而新一代產品採用創新的滲透技術，無須銼甲，只需每日塗抹，藥液便能透過高滲透技術深入甲床殺滅真菌。

「高滲透技術」

新一代產品採用創新的滲透技術（如Pentylene Glycol），讓活性成分快速穿透厚甲直達甲床，破壞真菌生長環境，從根源消滅真菌，促進健康指甲再生 。

臨床實證配方：無藥性、成分安全

市面上部分灰甲強效護理配方雖然看似見效，卻往往伴隨著高刺激性，特別是敏感肌患者更需謹慎使用。因外用產品需長期使用，所以挑選成分安全、無藥性且具備臨床認證的配方才是精明之選，既能強效殺真菌，改善甲床結構，亦能避免對身體或肝臟造成額外負擔。

星級主持森美極力推薦、荷蘭製造的「MYCOSAN 美甲生™ 灰甲掃」正正完美符合以上3大條件！森美之所以大推這款產品，全因他十分欣賞其獨特的設計能切實解決患者的痛點，更有臨床認證100%有效殺滅真菌。他明白傳統灰甲產品往往需要繁複的銼甲步驟，令不少人嫌麻煩而放棄處理。而「美甲生™灰甲掃」採用了高滲透技術Pentylene Glycol及獨特的Flextip柔軟掃頭設計，森美認為這設計極具心思，不但能更全面接觸患處，最重要是完全無需銼甲，藥液亦能有效快速滲入甲床底部，擊退隱藏真菌，非常適合生活節奏急促的都市人。

這款灰甲掃手甲及腳甲均可使用，只需塗抹於患甲表面，短短1分鐘藥液便會極速乾透。森美大讚這點能完美融入都市人忙碌的日常生活，毫無難度。 它不但能有效殺滅及預防真菌感染，最快更可於2星期見效！除了能建立保護屏障，避免感染擴散至其他健康指甲外，更能深層改善甲床結構，逐步修復並還原指甲的自然健康狀態，亦能強化甲質，幫助健康指甲再生。

用法方面，只需每日使用一次即可，若在治療首4星期每日使用兩次（3早晚各一次），更可達到更佳的治療效果。 產品成分安全、無藥性，4歲或以上人士均適用。森美更表示使用後有效根除導致指甲變異的真菌源頭，令甲面重現健康光澤。如今即使在公眾場合更換鞋襪，也無需再因指甲瑕疵而遮遮掩掩，隨時隨地都能大方示人。

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