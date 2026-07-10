前名模慶祝61歲生日甜蜜放閃　傳陀B遭楊崢介入再婚組四口之家

前名模黃佩霞（Almen）自淡出幕前後積極發展瑜伽事業，搞得有聲有色。日前黃佩霞迎來61歲生日，她在社交平台曬出一系列慶生照，並寫道：「A year older , a year wiser (hopefully 🤣）!All I know is I am so blessed to be surrounded by so much love and support from families , friends and students. Thank you for all your birthday wishes. I had an another unforgettable birthday this year. 🎉（大了一歲，（希望也）聰明了一歲🤣！我只知道自己非常幸運，能被家人、朋友和學生們滿滿的愛與支持所包圍。謝謝大家所有的生日祝福，今年我又度過了一個難忘的生日。🎉）」

黃佩霞（Almen）是Pure Yoga的創辦人之一。（IG@almenwongblair）

積極發展瑜伽事業。（IG@almenwongblair）

有聲有色。（IG@almenwongblair）

Keep得極好！（小紅書圖片）

保養得宜。（IG@almenwongblair）

61歲生日。（IG@almenwongblair）

前名模黃佩霞61歲生日 一家四口慶祝畫面溫馨

相中所見，黃佩霞同美籍老公Ryan都選擇了低調的黑色情侶裝，身穿黑色入膊連身裙的黃佩霞，配戴金色耳環，將頭髮整齊梳起，身材與皮膚依然相當緊緻，小麥色膚色更顯健康活力。黃佩霞同老公Ryan頭貼頭合照，一臉幸福。黃佩霞與前夫育有一女，她在2005年與美籍老公Ryan結婚，加上老公與前妻所生的兒子，組成幸福四口之家。

好恩愛。（IG@almenwongblair）

好恩愛。（IG@almenwongblair）

相處融洽。（IG@almenwongblair）

一家四口。（IG@almenwongblair）

去年生日Party。（IG@almenwongblair）

出席蔡一智60歲生日會。（IG@almenwongblair）

黃佩霞曾爆夫妻「性趣」保鮮秘訣 傳被楊崢介入首段婚姻

黃佩霞與老公Ryan經常出雙入對，羡煞旁人，她曾分享婚姻相處之道指雙方的關係要保鮮，方法就是經常分開，又自爆夫妻之間保持「性趣」的秘訣，她指要睇每個人的性格和體質，她與老公不缺性生活，而且保持好身形有助維持夫妻關係，因為外形上可互相吸引，欣賞對方的身材及外貌。不過其實黃佩霞與老公Ryan結婚前曾有過一段婚姻，有指黃佩霞當年陀B期間，遭同為名模的楊崢介入，而好友歐陽妙芝曾力證是「事實」：「我當年有陪住佢（黃佩霞），見到個姊妹咁樣，令男人拋妻棄子，可以想像到呢個人係點。」不過楊崢就否認：「唔係事實嘅唔回應。」

黃佩霞於2005年與美藉老公Ryan結婚，由拍拖到結婚至今一直非常恩愛。（IG@almenwongblair）

恩愛。（IG@almenwongblair）

一起行山。（IG@almenwongblair）

同繼子感情好好。（IG@almenwongblair）

好Fit。（IG@almenwongblair）

黃佩霞認為保持窈窕身形有助維持夫妻關係健康。（IG@almenwongblair）