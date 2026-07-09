張柏芝前經理人余毓興舉報有人逃稅 現場有人舉牌示威反擊

張柏芝前經理人余毓興今日（9日）到稅務局，以實名身份舉報有人涉嫌串謀逃稅，他除了透露今次來稅局目的之外，亦有回應與張柏之在休庭後一些細節，他指對方在庭上與庭外的態度存在巨大的反差，讓他與在場的律師團隊都感到十分不可思議：「其實是，當然好愕然啦，因為啱啱佢喺庭上面嘅時候，就不斷指責我，鬧我，然後出來了大家不期而遇嘅時候，佢第一時間就喊，當然我就覺得反差太大，當時不單止我係驚訝，連我身邊嘅律師，全部都好詫異，大家望著點解會點樣？」

張柏芝前經理人余毓興今日（9日）到稅務局，舉報有人逃稅。（葉志明攝影）

透露已交資深大律師處理 預計7月中前遞交上訴書

雖然官司張柏芝勝訴，但余毓興在訪問中明確表示，自己已經在準備上訴階段，並透露了具體的時間表，證實官司尚未完結：「冇錯，上訴我已經交咗俾資深大律師啦，佢哋會在7月13號之前，會去遞交呢個上訴通知書。」

被問到這段經歷會否讓他以後不再相信人，或是不敢再拿大筆資金去幫助別人時，余毓興無奈表示，這對他而言是一個深刻的教訓：「我諗，其實又不至於嘅。當然呢個我以後一定會謹慎點啲啦。但呢個都係俾咗我一個教訓囉。即是人哋有幾危急，又或者有大件事嘅時候啊，自己都應該有自己嘅立場囉，就唔應該咁樣被嗰啲人喊，然後演戲所欺騙。」

余毓興表示今次敗訴令他得到一個教訓。（葉志明攝影）

現場驚現神祕黑衣人 處泰然無懼人身安全

提到稅務中心外圍，有數名神祕的黑衣人在現場，其中亦有白衣人手持紙牌守候。問到余毓興會否擔心自己的人身安全，余毓興表現得相當泰然自若，對香港的法治及警隊充滿信心：「其實我並唔害怕，畢竟香港係一個法治社會。所以我相信香港警方和法律，一定能夠保障我個人嘅人身安全。」

現場有人仕舉紙牌。（葉志明攝影)