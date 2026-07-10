陳凱琳7歲大仔跟去做Gym　 完美複製父母靚樣眼大鼻高星味十足

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三，一家五口幸福美滿。陳凱琳不時在社交平台分享溫馨生活點滴，日前她就在IG限時動態曬出大仔Rafael的最新近照，原來她帶了Rafael一起去健身室做Gym！

慶祝生日。（IG@ghlchan）

陳凱琳近日因參加內地綜藝節目《乘風2026》而人氣急升。（IG@ghlchan）

陳凱琳近日因參加內地綜藝節目《乘風2026》而人氣急升。（IG@ghlchan）

狀態Fit爆！（IG@ghlchan）

狀態Fit爆！（IG@ghlchan）

狀態Fit爆！（IG@ghlchan）

陳凱琳與鄭嘉穎育有三子。（IG@ghlchan）

陳凱琳7歲大仔Rafael做gym 星味十足獲封「最靚仔星二代」

相中所見，現年7歲的Rafael一雙大眼睛非常精靈，加上高挺的鼻樑及精緻的五官，完美遺傳了爸爸鄭嘉穎與媽媽陳凱琳的優良基因。Rafael身穿白色T恤配黑色短褲，配上一對鮮黃色長襪，造型十分時尚，見他乖巧地坐在健身器材上，雙手拿着水杯，陳凱琳配文寫道：「大個仔啦，要去做gym喎🤣🥺💪」。不少網民都大讚Rafael愈大愈靚仔，小小年紀已星味十足，更被封為新一代「最靚仔星二代」！

陳凱琳帶了大仔Rafael一起去健身室做Gym。（IG截圖）

好靚仔！（IG截圖）

完美遺傳了爸爸鄭嘉穎與媽媽陳凱琳的優良基因。（IG@ghlchan）

陳凱琳與鄭嘉穎育有三子。（IG@ghlchan）

陳凱琳鄭嘉穎安排大仔入讀傳統名校華仁小學 中文水平大有進步

除了顏值備受關注外，Rafael的學業亦是外界焦點。為了讓自小在國際幼稚園就讀、習慣以英語溝通的兒子學好中文，鄭嘉穎與陳凱琳達成共識，未有讓大仔升讀國際學校，而是安排他入讀著名的傳統男校番禺會所華仁小學，延續「鄭家三代華仁仔」的傳統。 雖然從國際幼稚園「轉軌」到傳統中文小學一度需要面對中文科的巨大挑戰，鄭嘉穎更曾透露每晚推掉飯局陪讀，甚至笑言大仔學到喊，但陳凱琳早前受訪時就透露，Rafael目前已經逐漸適應校園生活，中文水平亦有明顯提升，並以心意卡用中文書寫作證，顯示能力已見進步。

一家五口顏值高！（IG@ghlchan）

一家五口顏值高！（IG@ghlchan）

一家五口幸福美滿。（IG@ghlchan）