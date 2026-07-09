黃智雯聯同Lyman拍片跳舞向Bob Fosse致敬：瘋狂又開心

近年在舞台劇界劇接劇的黃智雯（Mandy），繼早前入圍角逐舞台劇獎「最佳女主角」後，最近在舞台劇《奧賽羅》中，憑反串飾演反派角色，展演實力，再度獲得觀眾好評。除了演戲之外，Mandy不忘「初衷」，昨日她於社交平台分享一段跟香胤宅Lyman及舞台劇演員張學良Rick跳舞短片，更直言勾起不少昔日在學校修讀音樂劇的美好回憶。

黃智雯。（IG@wong_manman）

黃智雯向傳奇編舞大師Bob Fosse致敬

Mandy與Lyman及張學良志趣相投，拍攝舞蹈短片，向傳奇編舞大師Bob Fosse致敬，齊齊戴上其標誌性的爵士禮帽，大跳經典風格舞步。

Mandy與Lyman及張學良志趣相投，拍攝舞蹈短片。（IG@wong_manman）

Mandy透露早前回到母校香港演藝學院出席開放日，欣賞師弟妹演出後，令她非常懷念當年修讀音樂劇時既瘋狂又開心的日子，亦促成了今次與Lyman及Rick即興合作。她留言表示：「 今次呢個 collab 太好玩，thank you guys，陪我做咗件咁即興的事！早前睇咗 APA open day MT 同學仔的精采選段演出，令我好回味讀 musical 時瘋狂又開心嘅日子。其中我最愛的Legend — Bob Fosse的編舞真係充滿魅力、幽默同埋玩味！」其後她還分享三人為了拍攝今次短片，花了不少時間研究Bob Fosse的編舞特色，仔細分析每個動作及細微之處，希望呈現其獨有的舞台魅力。

其實Mandy向來熱愛跳舞，過去亦曾不時在幕前大晒舞技。早前她亦宣布今個暑假將與家姐（Cathy）的教育中心合作策劃一系列舞蹈及演藝課程，透過培訓增強小朋友嘅信心。

型！（IG@wong_manman）

型！（IG@wong_manman）