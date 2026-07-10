東張西望丨女老師涉搶手機侵犯私隱　校方否認強送學生往精神病院

昨日（9日）一集《東張西望》收到青衣一中學的家長張太求助，指老師辱罵學生還強搶手機，涉嫌侵犯私隱。事件發生於去年7月，兒子因遭老師辱罵，所以二人發生口角，兒子錄音時，遭涉事陳老師搶走手機。並帶兒子到到7樓一個房間內，聯同4名教職員圍著他，強行要兒子交出手機密碼。兒子拒絕後，老師利用兒子Face ID進行解鎖，並查閱手機內相簿、通訊程式記錄、甚至是垃圾桶等大量私人資料，嚴重侵犯私隱。

青衣一中學的家長張太求助，指老師辱罵學生還強搶手機，涉嫌侵犯私隱。(節目截圖)

女老師被指辱罵學生有前科

張太指陳老師辱罵學生已有前科，並提供錄音作證據，錄音中陳老師表示在遊學團被兩名學生踫撞：「我身體真係嗰個情況愈來愈差，唔踫撞得嘅，嗰日遊學團第四日。阿A同學走去嚇阿C同學，跟住喺後面，跟住喺後面撲埋嚟，跟住我失重心。跟住阿B同學喺我後面垂直咁跑過，佢個膊頭同手踭，係撞到我背脊。如果我真係喺其中一次跌低，嗰啲同學係咪好開心？因為你哋好唔鐘意權威，在座廿幾個同學，其實你諗吓你畀人咁撞法，連續撞兩次，似唔似嗰啲爛鬼無綫嗰啲劇集劇情啊？頭先嗰句我係錄咗音，唔好再玩埋啲小學雞嘢，將我哋學校所有嘅老師同校長嘅上『東張』啦！」

張太指陳老師辱罵學生已有前科，並提供錄音作證據。(節目截圖)

事件發生後，張太曾向教育局投訴，但未獲回覆。直到今年1月，她再次向教育局投訴，教育局有找她，但事情沒有任何進展。今年5月，兒子在學校又遇上不愉快事件，校長叫老師找社工評估其兒子的精神狀況，社工試圖以「情緒不穩」為由送院檢查或治療但社工與學生傾談後認為他正常，家長對此行為深感不滿。

事件發生後，張太曾向教育局投訴，但未獲回覆。(節目截圖)

校方嚴正聲明沒有將學生送往精神病院

《東張西望》向涉事中學查詢，獲回覆指學校已發出正式聲明，作出嚴正澄清與回應，有關「課堂手機事件」，經內容調查，校方已作出報告及跟進，有關內容已交給教育局。至於強制學生接受評估，聲言將學生送往精神病院的事件，校方嚴正聲明：「絕無此事。」