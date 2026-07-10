樂易玲生日會失竊事件 網民發現梁烈唯被TVB官網及邵氏除名

TVB助理總經理樂易玲（樂小姐）日前被爆去年生日會時發生失竊事件，一名男藝人懷疑拿了周吉佩送給樂小姐的Labubu花束，事件引起全城網民關注，大家都想知這位男藝人是誰，當時立即翻查CCTV，而嫌疑人亦被鎖定，有指樂小姐最後低調處理此事，只叫嫌疑人歸還公仔便算，但今年樂小姐的生日會，那位嫌疑人並沒有出席，網民就推測最大嫌疑人是前TVB藝人梁烈唯。

周吉佩向樂小姐送贈Labubu花束作生日禮物。（IG＠周吉佩）

梁烈唯「被割席」？

網民根據數個線索，例如：「年約40多歲」、「曾奪TVB獎項」、「已婚爸爸」及「近年轉戰內地」，推測「疑兇」就是梁烈唯。亦有眼利的網民發現，TVB官方網站的藝人名單已搜尋不到梁烈唯的名字，除此之外，連邵氏的網站亦沒有梁烈唯的名字。梁烈唯疑似「被割席」，經翻查後，發現去年發生失竊事件時正熱播邵氏劇集《執法者們》，樂小姐生日會翌日梁烈唯仍有出席宣傳活動，但是他在活動時表現「頭耷耷」，未知是否受此事影響。但是7月1日之後數次的宣傳及大結局晚宴均已經沒有梁烈唯的身影，即使他在劇中戲份亦算比較重要都沒有出席，可能當時就已經「被割席」。而邵氏的社交平台則在去年7月4日後就已經沒有再出現梁烈唯的任何東西，根據當時他的衣著，相信影片是7月1日宣傳活動時拍攝的。

梁烈唯在樂小姐生日會翌日仍有出席邵氏劇集《執法者們》的宣傳活動，不過當時佢就「頭耷耷」。(胡凱欣 攝)

邵氏的社交平台則在去年7月4日後就已經沒有再出現梁烈唯的任何東西。(ig截圖)