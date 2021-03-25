他來自江湖︱劉桂芳初出道拍攝勁驚青　感激周星馳吳孟達帶入戲

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-25 00:00

由萬梓良、周星馳和吳孟達主演的無綫經典劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播。當中飾演吳孟達前妻、周星馳母親的劉桂芳今日（24/3）出席宣傳活動時亦回憶起當年的拍攝情況，更指鏡頭後的星爺說話同樣啜核搞笑。

飾演吳孟達前妻、周星馳母親的劉桂芳今日（24/3）出席宣傳活動時亦回憶起當年的拍攝情況。（梁碧玲攝）

《他來自江湖》是芳姐初入行的作品，她坦言當時非常細膽和緊張，幸得達哥、星爺的帶領令她投入角色：「係我第一年入行，第一、第二套拍嘅劇，嗰時好細膽好驚，知道套戲係搞笑，弊在我嘅戲份都係好Serious，就算星爺喺隔離都笑唔出，佢哋做得好投入就帶到我入戲。」

點擊下圖回顧劉桂芳撞破吳孟達出軌畫面：

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鏡頭前的星爺總是將歡樂帶給觀眾，芳姐指鏡頭後的星爺說話同樣啜核：「鏡頭下唔覺得佢點樣搞笑，但有時佢講嘢好啜核、都好好笑。」言談間，芳姐又億起與星爺的拍攝趣事並說他拍攝期間突然「爆肚」，而自己卻不夠醒目接不上對白兼NG：「劇本冇，佢加咗啲嘢但我唔知。我講完對白，佢話『唔係』，我以為我講錯對白，佢話『冇嘢，Cut咗嚟過』。佢加啲好笑嘢，但我誤會佢意思，唔醒目，害到大家又要NG。」

鏡頭前的星爺總是將歡樂帶給觀眾，芳姐指鏡頭後的星爺說話同樣啜核。（影片截圖）

達哥早前不敵肝癌病逝，雖然芳姐與達哥的合作不算多，不過卻形容對方為人開朗：「佢係一個幾開心嘅人，同達哥拍嘅劇得呢套，喺化妝間見到佢成日都笑笑口，覺得佢好開心。」