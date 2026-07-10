陳懿德被陳定幫批伴侶靚仔有家底　與羅天宇吻合：幫幫師傅一定準

TVB首個玄學競賽直播節目《玄戰》正舉行全球招募，並延遲截止報名日期至7月26日，昨日（9日）主持陳懿德、洪永城、甄敏芳及顧問主持玄學家陳定幫現身宣傳活動，現場請來6位已報名的玄學大師，期間他們為三位主持算一算。兩位師傅阿萊和子桐成功算到陳懿德腳部曾做手術，而陳定幫師傅則算到德德的另一半「屋企背景或者自身條件唔差」、「靚仔得嚟踏實」，與德德緋聞男友羅天宇可說是100%吻合，因此她聽完都十分開心，接受《01娛樂》訪問時更冧笑表示：「幫幫師傅一定係準㗎喇！」

TVB首個玄學競賽直播節目《玄戰》正舉行全球招募，並延遲截止報名日期至7月26日，昨日（9日）主持陳懿德、洪永城、甄敏芳及顧問主持玄學家陳定幫現身宣傳活動，現場請來6位已報名的玄學大師。（鄧穎琪攝）

《玄戰》由甄敏芳、洪永城及陳懿德擔任主持。（鄧穎琪攝）

眾師傅會分為能力與資歷較高的「白先知」，以及隱世玄學新星「黑先知」，並進行Battle。（鄧穎琪攝）

德德幾年前做過膝頭哥手術，而活動上阿萊和子桐師傅亦成功算到德德做過手術的部位為「腳部」，子桐師傅叮囑她注意肝、膽、手、腳，2028年要小心；而阿萊師傅也另外提醒要注意情緒壓力。之後顧問主持陳定幫就幫她睇姻緣運，表示：「佢牌面上姻緣唔算差，同埋佢係自坐正官，官係帶貴人，所以佢另一半我唔想講非富則貴，但係環境唔會差。性格偏向踏實，未算去到好虛浮，靚仔得嚟都踏踏實實，可能屋企背景或者佢自己條件唔算太差，似乎有嘢幫到你㖭呀。」逗得德德非常開心！德德受訪時直認自己向來信玄學，對於師傅所講的對象靚仔、家境不俗，似乎跟羅天宇十分吻合，她甜笑說：「係喎！唔知點解咁啱都中佢嘅嘢喎，都有啲surprised！我唔知呀，寶寶師傅冇講實話一定真命天子，但係我覺得，幫幫師傅，一定係準㗎喇！」

德德幾年前做過膝頭哥手術，而活動上阿萊和子桐師傅亦成功算到德德做過手術的部位為「腳部」。（鄧穎琪攝）

子桐師傅睇完德德手掌，叮囑她注意肝、膽、手、腳，尤其2028年要小心！（鄧穎琪攝）

之後顧問主持陳定幫就幫德德睇姻緣運，指她牌面上姻緣不差，命帶貴人：「佢另一半我唔想講非富則貴，但係環境唔會差。性格偏向踏實，未算去到好虛浮，靚仔得嚟都踏踏實實，可能屋企背景或者佢自己條件唔算太差，似乎有嘢幫到你㖭呀。」（鄧穎琪攝）

對於師傅所講的對象靚仔、家境不俗，似乎跟羅天宇十分吻合，她甜笑說：「係喎！唔知點解咁啱都中佢嘅嘢喎，都有啲surprised！我唔知呀，寶寶師傅冇講實話一定真命天子，但係我覺得，幫幫師傅，一定係準㗎喇！」（鄧穎琪攝）

講到日前羅天宇在活動上突然流鼻血，德德就說：「有呀！佢有同我講，其實佢係一個慈善活動，佢突然之間就流鼻血，all of a sudden，我諗佢有啲熱氣，但係都OK嘅，都有叫佢要注意身體。」當記者叫她要照顧天宇，她就說：「盡力照顧！」

日前羅天宇在活動上突然流鼻血，德德就說：「有呀！佢有同我講，其實佢係一個慈善活動，佢突然之間就流鼻血，all of a sudden，我諗佢有啲熱氣，但係都OK嘅，都有叫佢要注意身體。」

當記者叫她要照顧天宇，她就說：「盡力照顧！」（鄧穎琪攝）

日前爆出無綫高層樂易玲去年的生日會上有「偷嘢」事件，周吉佩為樂小姐送上LABUBU花束，之後竟不翼而飛。德德今年都有份出席樂小姐生日會，但透露自己去年剛好要工作而缺席，因此看新聞才得知發生過這件事，她問：「我諗係咪想幫佢攞咋？我唔知道個情況係點。」有指今年有新規矩，樂小姐叫大家不要現場送禮物，故很多藝人都提早送，德德就表示：「我又冇特別收到呢個指示。」被問到曾否在電視城遇過失竊事件，德德就指沒有，最多是自己將筆記四圍擺，之後被當垃圾丟掉。