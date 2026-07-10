離巢小花上月曬婚紗照惹揣測　掀衣驚現巨肚江嘉敏講「恭喜」

現年40歲的前TVB女星朱智賢（Ashley），2020年與港男冠軍人夫黎振燁山頂偷食蛋糕被斷正，事業大受打擊，2023年她離開效力多年的TVB，轉型做KOL。雖然離巢後謝東閔不離不棄，但2024年底兩人終宣布結束8年情，共同在社交平台宣布分手。早前，朱智賢突然分享一輯極具話題性的海灘唯美寫真，不少網民猜測她是否已經「好事近」。昨日（9日）她又無預警拋出「震撼彈」，以黑底白字寫上「慎入」作警告，突然上載兩張肚皮凸起的自拍照。畫面極具視覺衝擊力，令大批網民及圈中好友瞬間嚇一跳！

朱智賢峇里島大解放真空上陣。(IG：@ashley_ellabel)

朱智賢離巢後，謝東閔不離不棄，一度發展至同居生活。(資料圖片)

朱智賢曾被爆出與黎振燁在車內「偷食」，兩人事後承認做錯，朱開記者會道歉，謝東閔並以男友身份出現並陪同。（資料圖片）

朱智賢上月大曬婚紗照。（IG@ashley_ellabel）

拋開包袱自毀形象

朱智賢一向給人手腳纖幼的骨感印象，但她今次卻坦言要公開一個「形象自毁」的秘密。她寫著：「我個肚腩真係好大🤣......喺大家眼中我不嬲都係一個好瘦嘅女仔，因為我手腳都係比較纖幼，但係其實無論我幾瘦，都係會有個肚腩喺度（唔會有人show個肚腩出嚟俾人睇㗎嘛，所以平時你哋咪唔覺囉）。」她續說：「呢樣嘢都困擾咗我好耐，因為我實在太過鍾意食嘢，尤其係甜品同曲奇。」

自嘲肚腩恐怖似有咗

她不惜揭開肚皮任人看，為了證明沒有造假，她特別強調照片是「原圖直出」，並沒有執相連背景也沒有變形，她自嘲說：「其實真係好誇張」、「我都以為自己有咗」、「我自己都覺得好恐怖」。但原來疑是為了稍後的廣告鋪路，預告下星期會介紹一款極度見效的法寶。

朱智賢提醒大家要：「慎入」。（IG@ashley_ellabel）

嘩，個肚真係好大個。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢話本身手腳幼，大家真係睇唔出咁大個肚腩。（IG@ashley_ellabel）

圈中好友排隊亂講恭喜 暗寸江嘉敏火藥味濃

這張驚人的巨肚照一出，一眾圈中好友不但沒有被嚇倒，反而齊齊留言狂講「恭喜」。當中經常被指「時肥時瘦」的江嘉敏最快留言，她狂放笑喊表情符號高呼「喂，恭喜晒😂😂😂😂😂🔥🔥🔥」，結果隨即觸動神經，被朱智賢一秒反擊：「我一直都恭喜你㗎😂 」，兩人互揭瘡疤暗寸對方身形，喜感之中帶點火藥味。除此之外，袁偉豪亦加把嘴湊熱鬧，追問是仔定女，朱智賢則順水推舟笑稱是「龍鳳胎」；就連黃建東也現身問她打算順產還是開刀，朱智賢亦極度配合地搞笑回覆「到時先算啦」，幾個人的互動講到似層層，令整個留言區熱鬧又爆笑。

朱智賢同江嘉敏互相講恭喜。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢在旅遊節目《3日2夜》中，奠定性感女神地位。（《3日2夜》截圖）

朱智賢在《3日2夜》中不吝嗇好身材而受網民關注。（《3日2夜》截圖）

朱智賢享受愉快假期。(ig圖片)

朱智賢不會戒口。(ig圖片)

朱智賢愉快假期。(ig圖片)

朱智賢身材fit爆。(ig圖片)