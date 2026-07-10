朱維德逝世｜洪永城曾參加其帶隊旅行團　讚開墾香港行山徑貢獻大

TVB首個玄學競賽直播節目《玄戰》正舉行全球招募，主持之一的洪永城（Tony）昨日出席活動，受訪時講到無綫開台元老兼「旅遊KOL始祖」朱維德日前離世，原來Tony小時候已跟爸爸參加過由朱翁帶隊的旅行團，亦有觀看其旅遊節目作啟蒙及參考，對朱翁非常尊敬，更透露：「去麥理浩行山好多路都係佢探索出嚟，佢曾經講過俾我聽，佢係會揸住開山刀斬條路出嚟俾大家行上山，佢好早好早已經咁做，所以佢真係我哋旅遊界嘅一個非常前輩！」

甄敏芳、洪永城、陳懿德擔任TVB首個玄學競賽直播節目《玄戰》主持。（鄧穎琪攝）

六位已報名的玄學師傅子桐、阿萊、Sunny、Nelly、范師傅及埃及女教主Amye。（鄧穎琪攝）

現場請來6位已報名的玄學大師，期間他們為三位主持算一算，當中埃及女教主Amye及范師傅不約而同算到洪永城有3至4位兄弟姊妹，有部份緣份不深或在遠處，但他表示自己只得一個哥哥，笑言：「我想打俾我老母問一問佢，可能有啲疏離啲或者我完全唔知佢存在嗰啲。」之後他請教陳定幫師傅，自己繼兩位女兒之後，命中會否再有小朋友，師傅說：「我覺得就搏唔過嘅！」指未來幾年走不到兒子運，可能要追到第四個才會是仔，換言之第三胎都很高機率是女。洪永城聞言即攞之前被傳結紮的新聞開玩笑說：「冇緊要，我結紮咗，所以我都唔生㗎喇。」

現場請來6位已報名的玄學大師，其中兩位要算一算洪永城有幾多個兄弟姊妹，而Tony先寫下答案在紙上。（鄧穎琪攝）

當中埃及女教主Amye（右一）及范師傅（右二）不約而同算到洪永城有3至4位兄弟姊妹，有部份緣份不深或在遠處，但他表示自己只得一個哥哥，笑言：「我想打俾我老母問一問佢，可能有啲疏離啲或者我完全唔知佢存在嗰啲。」（鄧穎琪攝）

而洪永城問陳定幫師傅有沒有「追仔」可能，對方則說：「我覺得就搏唔過嘅！」因為有機會第四胎才追到仔。（鄧穎琪攝）

活動後洪永城受訪，指自己都篤信玄學，學得可以是一個參考，因此很希望透過今次節目認識不同派別的大師，講到師傅算不準其兄弟姊妹數目，Tony說：「其實我冇尷尬嘅，亦都唔代表師傅唔准，可能有啲真係唔知道嘅嘢囉，所以我唔會否定師傅，佢兩個都同一個數字Number，可能佢哋準過我，我唔知啫。」問到若之後節目直播時遇到師傅估錯，有否想過如何解圍，Tony表示：「我知道就算同一個八字盤，唔同人有唔同睇法，你話係咪錯或者係咪事實嘅全部，因為事實嘅全部好廣嘅，最終大家都個參考，所以唔會驚尷尬。一個節目都係因為呢啲位置令到好睇，希望有多啲唔同嘅意見，多啲唔同師傅嚟參加，有好多唔同火花出現。」至於陳定幫講到第四胎才是仔，Tony直言冇特別渴望追仔：「應該就唔係話太大目標、再追小朋友，兩個已經係最幸福嘅家庭，都夠，OK！」

洪永城聞言即攞之前被傳結紮的新聞開玩笑說：「冇緊要，我結紮咗，所以我都唔生㗎喇。」又表示其實有兩個女兒已很幸福，不特別強求有仔。（鄧穎琪攝）

近日世界盃，有網民翻看當年由洪永城與黃翠如主持的《走過足球聖地》，Tony表示自己都有睇世界盃，對於近日阿根廷與埃及賽事引起的爭議，他坦言自己不是專業足球評述，只懂皮毛，故不便評論。現時賽事已到八強屆段，被問支持哪隊捧盃，Tony說：「我幾想支持北歐嘅挪威囉！我覺得今屆嘅黑馬，佢哋嘅氣勢同埋嗰個團體精神，特別好！當然僅次佛得角，我比較支持撐一啲黑馬，撐挪威入決賽！再加埋法國啦，法國氣勢如虹！」

講到世界盃，Tony希望「黑馬」挪威捧盃！（鄧穎琪攝）

談到無綫開台元老及資深主持朱維德（朱翁）日前離世，洪永城雖然沒有在拍劇時遇過對方，但原來自小已參加過他所創辦的「見華會社」、「見聞會社」旅行團，亦非常尊敬這位「旅遊界別始祖」。他指：「嗰時細個爸爸帶我跟佢去番禺，三日兩夜，任食唔嬲嗰啲團。你已經覺得呢個人好有知識、好有內涵，各方面飲食，觀光、文化景點同談吐都係好有深度嘅人，所以佢係好厲害嘅主持界前輩！」

談到無綫開台元老及資深主持朱維德（朱翁）日前離世，洪永城雖然沒有在拍劇時遇過對方，但原來自小已參加過他所創辦的「見華會社」、「見聞會社」旅行團，亦非常尊敬這位「旅遊界別始祖」。（影片截圖）

洪永城指：「嗰時細個爸爸帶我跟佢去番禺，三日兩夜，任食唔嬲嗰啲團。你已經覺得呢個人好有知識、好有內涵，各方面飲食，觀光、文化景點同談吐都係好有深度嘅人，所以佢係好厲害嘅主持界前輩！」（鄧穎琪攝）

Tony又續說：「你睇返佢舊相，佢係好早已經單拖周遊列國嗰啲人，大家有所不知，而家我哋去麥理浩行山，好多路都係佢探索出嚟。佢曾經講過俾我聽，佢係會揸住開山刀斬條路出嚟俾大家行上山，佢好早好早已經做緊，所以佢真係我哋旅遊界嘅一個非常好嘅前輩，好可惜少咗一個咁有輩分嘅一位前輩喺香港，因為佢嘅旅遊節目我都有睇嘅細個，有作為參考，我都好尊敬佢。」

洪永城透露朱翁對開墾香港行山徑有莫大貢獻：「好多路都係佢探索出嚟，佢曾經講過俾我聽，佢係會揸住開山刀斬條路出嚟俾大家行上山！」