網民狂推新番動漫神作！　《尼古喵喵》致敬周潤發王家衛超有共鳴

近日網絡上掀起追番熱潮，但並不是《OP海賊王》、《火影忍者》等熱門動漫，而是新播出的《尼古喵喵》。為什麼會在Threads引起討論？原來因為《尼古喵喵》藏有極多彩蛋，致敬了經典電影，重現了超多個名場景。觀眾追番的同時，也能獲得「呢個畫面好熟面口，邊套電影入面睇過？」的搵彩蛋樂趣。



有網民「_blue717」將資料整理後，剪輯了幾乎是所有出現過的經典電影場面的串段，將之在Threads上分享後，引起不少網民注意。有關貼文在2天內已獲近3萬讚好，1.4萬個「紙飛機」（分享），十分誇張。

以下為短片中出現過的，致敬經典電影畫面：

1995年《墜落天使》(threads@_blue717)

2000年《花樣年華》(threads@_blue717)

1983年《A計劃》(threads@_blue717)

2019年《Joker》(threads@_blue717)

1986年《英雄本色》(threads@_blue717)

《尼古喵喵》故事簡介：

《尼古喵喵》（ヤニねこ）是由 NyanNyanFactory 創作的日本喜劇漫畫，於2023年起連載，並在2026年改編為電視動畫。

故事主角「佐藤尼古子」是一隻有重度菸癮的21歲貓娘。她住在現代日本的獸人公寓，終日沉迷於吞雲吐霧，幾乎將所有的錢都花在買菸上，買不到時甚至會撿菸蒂來抽。本作以輕鬆荒誕的空氣系風格，描繪了她與公寓內其他背負著不同困境的奇葩住客（如嗑藥貓、酒精貓等）之間啼笑皆非的荒唐日常。

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《尼古喵喵》3大必睇看點

滿滿的電影彩蛋： 有別於一般動漫，《尼古喵喵》最大的賣點在於劇中隱藏了極為豐富的經典電影「彩蛋」。

重現銀幕名場面： 製作團隊精心致敬並重現了多部跨時代經典電影的標誌性鏡頭。觀眾在追番的同時，還能享受「呢個畫面好熟面口，邊套電影入面睇過？」的尋寶與猜謎樂趣。

Threads 網絡瘋傳： 近日更有網民（Threads 帳號：@_blue717）將劇中出現過的經典電影場面串聯剪輯成對比短片，貼文曝光後在短短 2 天內便狂斬近 3 萬個讚好及 1.4 萬次分享，被網民瘋傳為今年必看的「神級彩蛋片」。

盤點《尼古喵喵》致敬的5大經典電影：

《A計劃》（1983年）： 成龍經典的鐘樓驚險場面神還原。

《英雄本色》（1986年）： 周潤發（Mark哥）的經典江湖風範再現。

《墜落天使》（1995年）： 王家衛式的獨特抽格鏡頭與都市疏離感。

《花樣年華》（2000年）： 充滿懷舊氛圍的唯美光影與經典對手戲。

《小丑 Joker》（2019年）： 完美捕捉近代荷里活電影的壓抑與瘋狂張力。