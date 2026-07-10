洪天明周家蔚渴望生女 卻怕3度中男丁 有意人工受孕選性別

洪天明與愛妻周家蔚今日（10/7）現身電視城，出席無綫全新節目《家傳之「保」2》的宣傳活動。活動上，大會率先播放了節目的精彩片段，當中洪天明與周家蔚的長子洪大仁表現極為亮眼，對電影武術展現出濃厚興趣與天份，更獲得爺爺洪金寶親自指導，耍起功夫來有板有眼，大有新一代武打新星的架勢。

洪天明與愛妻周家蔚今日出席節目宣傳活動。（吳子生攝）

長子獲爺爺親傳 耍棍苦練一整晚

洪天明與周家蔚在活動後一同接受《香港01》訪問，談到長子大仁在節目中的表現，洪天明欣喜地表示：「我哋自己有個洪家班嘅電影武術班，俾佢慢慢試下。其實今次我都好開心，因為之前冇乜機會畀佢練呢啲嘢，但今次喺節目裡面，爺爺會教佢某啲動作、耍棍，佢好有興趣，攞住支棍不停喺度練，平時叫佢讀書佢都唔會咁，但支棍佢練咗成個大半夜！」

被問到大仁的資質是否遺傳了爸爸與爺爺的優良基因，周家蔚在一旁笑稱天明動作天賦好，但天明則幽默地補充：「佢本身對於運動都好有興趣，除咗踢波之外，佢都希望學吓唔同嘅武術。不過細路仔有時都係三分鐘熱度，最緊要睇佢自己喜好。」

相比之下，次子洪竟稀則較為好靜，傾向藝術發展，周家蔚透露細仔喜歡畫畫、音樂、唱歌和小提琴。不過天明亦笑指細仔的口才和基因完全承襲了自己：「佢嘴刁刁咁，好似到Daddy，總之佢同媽咪拗就實贏，好似睇到Daddy平時點樣同媽咪駁嘴咁。」

洪天明指長子洪大仁獲爺爺親傳 ，耍棍苦練一整晚。（吳子生攝）

渴望追生女兒 考慮嘗試人工受孕

目前育有兩子的洪天明夫婦，在訪問中亦大方透露一直有「追女」的願望。周家蔚坦言，早前自己的爺爺身體不舒服住院時，更深刻感受到女孩子的貼心：「早陣子爺爺唔舒服入醫院，我諗真係得我一個孫女去探過……不過都有其他屋企人，但男仔始終冇咁細心，女仔通常會照顧得特別好。」

洪天明也坦言，無論是自己還是爸爸洪金寶，一直都非常渴望能有一個孫女：「其實生女不嬲都想，以前都想，我老竇未生第一個時都話想要女。我自己屋企三兄弟，最細係妹，所以老竇不嬲都想要個孫女。家蔚都好想，因為佢見到啲衫好靚，好想可以幫個女扮靚。」

由於兩人目前已步入中年，若要自然受孕「追女」或有一定難度，周家蔚更在訪問中坦言不排除會考慮透過科技協助，選擇人工受孕：「如果我呢個年紀有得揀，當然係想挑選最健康、最靚嘅胚胎放入體內。」天明亦笑言如果是合法及技術可行，希望能夠藉此確保生女兒，避免「三度中獎」再添男丁。

不過，周家蔚隨後也補充，現在兩個兒子開始長大，要重新經歷一次餵奶、讀幼稚園等過程，精神上確實會很吃力，因此對於是否落實追女計劃，夫妻二人均表示會「隨緣」，目前先專注照顧好兩個兒子和家庭。