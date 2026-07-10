甄敏芳被玄學家囑小心有婦之夫　傷心27歲才遇正緣：青春已經冇喇

TVB首個玄學競賽直播節目《玄戰》正舉行全球招募，並延遲截止報名日期至7月26日，昨日（9日）主持陳懿德、洪永城、甄敏芳（Jenny）及顧問主持玄學家陳定幫現身宣傳活動，今次是甄敏芳首次做節目主持，而且是直播形式，她難免緊張，坦言要多做功課：「據我所知直播形式嘅節目都唔多，之前TVB都有幾個綜藝都係直播，我都有偷吓師，睇吓主持嘅節奏、氣氛係點樣，我有感受一下，睇多啲。」她直言本身對玄學一竅不通，所以一定要睇陳定幫師傅的影片惡補，但也感謝幫幫師傅很歡迎她提問，使她可以自肥。

甄敏芳將與洪永城、陳懿德擔任玄學競賽直播節目《玄戰》主持。（鄧穎琪攝）

今次是甄敏芳首次做節目主持，而且是直播形式，她難免緊張，坦言要多做功課及偷師。（鄧穎琪攝）

她直言本身對玄學一竅不通，所以一定要睇陳定幫師傅的影片惡補，但也感謝幫幫師傅很歡迎她提問，使她可以自肥。（鄧穎琪攝）

現場有很多fans找甄敏芳合照。（鄧穎琪攝）

現場請來6位已報名的玄學大師，期間他們為三位主持算命，玄學家馮命居Sunny及Nelly精確算到Jenny只拍過一次拖，性格純品，但擇偶要求高、性格倔強，要求伴侶比自己叻，並且「食得住佢」，所以前男友應該是校內的學生會會長、校隊隊長，其中Sunny強調：「2026-2035呢十年，小心已婚之夫」！而現時23歲的Jenny亦有問陳定幫自己真命天子何時出現，師傅說：「真命天子我覺得未有咁快，但如果你話下段感情應該係圈裡面嘅人，只不過未肯定幕後定幕前，但有少少似幕前。你本身夫妻宮坐桃花，另一半都係人緣好、靚仔，注意27-29歲先認真都未遲。」

玄學家馮命居Sunny及Nelly精確算出甄敏芳拍拖資數，指她性格純品，但擇偶要求高、性格倔強，要求伴侶比自己叻，並且「食得住佢」，所以前男友應該是校內的學生會會長、校隊隊長，Jenny直言準到起雞皮！（鄧穎琪攝）

其中Sunny師傅強調：「2026-2035呢十年，小心已婚之夫！」（鄧穎琪攝）

Jenny接受《01娛樂》專訪，談到被精準算出拍拖次數，她說神奇到起雞皮：「好神奇！超神奇！佢甚至連Details都一清二楚，我有啲起晒雞皮嘅感覺。（記者：係咪學長？）我本身比較崇拜一啲有領導能力嘅人，幫幫師傅話係一個幾叻嘅人，我本身係比較慕強，同埋都好仰慕一啲有領導能力嘅人，幫幫師傅都話我個人係比較揀擇少少，頭先台上面嘅兩位師傅其實都算得好準，佢哋都話我比較腌尖，所以過往拍拖次數唔多，非常準確。」提到Sunny師傅叮囑她小心有婦之夫，她說：「係！真係好難想像呢樣嘢，我諗我應該唔會嘅！」不過講到有很多男士可能會隱瞞已婚身份，她表示：「都有呢個可能性，可能都提醒咗我，以後拍拖嘅時候我可能要check真啲。同埋幫幫師傅特別提醒我，千祈千祈唔好公開，咁就冇問題。」

Jenny承認自己慕強，所以揀男友確實要比自己叻：「好仰慕一啲有領導能力嘅人，幫幫師傅都話我個人係比較揀擇少少，頭先台上面嘅兩位師傅其實都算得好準，佢哋都話我比較腌尖，所以過往拍拖次數唔多，非常準確。」（鄧穎琪攝）

提到Sunny師傅叮囑她小心有婦之夫，她說：「係！真係好難想像呢樣嘢，我諗我應該唔會嘅！」不過講到有很多男士可能會隱瞞已婚身份，她表示：「都有呢個可能性，可能都提醒咗我，以後拍拖嘅時候我可能要check真啲。」（鄧穎琪攝）

陳定幫指甄敏芳下段戀情大機率同圈中人拍拖，但特別提醒她拍拖的話不宜公開戀情。（鄧穎琪攝）

對於幫幫師傅預言她下段感情大機會跟圈中人拍拖，但未知是幕前還是幕後，Jenny指自己對圈外或圈內人沒有太大偏好，最緊要相處上合得來。由於師傅指她下段感情未必是真命天子，Jenny表示：「呢個我就好傷心囉，冇諗過去到27歲嘅年紀先拍拖，仲要唔係最後一個！已經好似我嘅青春已經冇啦，但係幫幫師傅話你再唔結婚就冇機會，所以都隨緣。（記者：可以趁呢幾年見多啲男仔，更加清楚自己想要乜！）係，幫幫師傅都叫我多啲出去走走，咁樣有利於我，我都嘗試吓唔再做宅女。」

師傅指她下段感情未必是真命天子，Jenny表示：「呢個我就好傷心囉，冇諗過去到27歲嘅年紀先拍拖，仲要唔係最後一個！已經好似我嘅青春已經冇啦，但係幫幫師傅話你再唔結婚就冇機會，所以都隨緣。」（鄧穎琪攝）