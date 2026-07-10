劉穎鏇父女檔亮相新節目 爆爸爸鏡頭前超緊張：佢覺得自己好生硬

劉穎鏇（Tiffany）今日（10/7）出席無綫全新節目《家傳之「保」2》的宣傳活動。今次節目的一大亮點，是劉穎鏇成功邀請到向來低調的劉爸爸一同參與。在節目中，劉穎鏇更化身「一日髮型師」，親自為爸爸洗頭、染髮及吹頭，兩父女在鏡頭前真情流露，互動十分溫馨。

劉穎鏇今日出席節目宣傳活動。（吳子生攝）

尊重爸爸意願 無刻意說服

劉穎鏇在接受《香港01》訪問時透露，其實自己當初並沒有刻意說服爸爸參與：「其實我係無說服嘅，因為始終自己都做咗呢一行一段時間，好記得返初初啱啱入行嗰種對住鏡頭嘅時候好怕醜、好唔自然，我都怕佢會有呢種感覺。」

她表示當初收到公司邀請的通知時，第一時間便與父母進行三方通話商量：「公司有呢一個機會，問佢哋『會唔會有興趣呢？』，就真係攞佢嘅真實。我係由得佢去自己決定，而唔係想說服佢。因為我知道呢樣嘢拍咗出嚟，個個都會見到，觀眾會見到，朋友都會見到。」結果，劉爸爸考慮了兩、三天後，認為這是一個很好的機會，能為兩父女留下美好的留念，於是便答應參與。

劉穎鏇指父親對鏡頭怕醜。（吳子生攝）

爆爸爸鏡頭後大喊「死喇！」

雖然答應了拍攝，但對於從未面對鏡頭的劉爸爸來說，過程依然充滿挑戰。Tiffany笑爆爸爸在拍攝時其實非常緊張：「佢反而覺得『哎呀，點解自己頭先好似好尷尬、好似好唔係自己咁』。開頭有幾個鏡頭，佢都會覺得自己好似好生硬。拍完之後會話『死喇！拍完之後，哎呀，我做返自己，會唔會好似好難睇？』」

幸好幕後團隊非常友善，經常與劉爸爸聊天令他放鬆，Tiffany大讚爸爸之後的表現「毫無保留」，將最真實的反應呈現給觀眾。她又透露，爸爸以往極少出鏡，最多只是在記者會或拍戲時前來探班，被傳媒捕捉到一、兩張相片，今次絕對是處男秀。問到劉爸爸之後會否「上癮」想繼續出鏡？Tiffany則笑言：「佢又未去到嗰一步，佢話『我都好想睇下呢個節目播咗出街，自己係o唔ok』。佢都希望自己表現得自然啲，因為真係無稿，全靠自己發揮，佢只係驚自己個樣好嚴肅，佢話佢唔想，但其實佢係好緊張。」

亞洲傳統父親 習慣用行動示愛

節目中，Tiffany更親手製作了一隻手錶送給爸爸。談到爸爸收到禮物時的反應，劉穎鏇坦言爸爸是個內斂的人：「我爹哋不嬲都係唔太show佢內心感情出嚟嘅人，所以收到嘅時候，見到佢都『嗯』，嗰一刻其實佢內心我相信佢都係好驚喜，但佢好少會好表露出來。同爹哋平時都係講工作、做嘢，唔會特別講好深層次嘅感受。」

她更形容爸爸是典型「亞洲式」的傳統父親：「我諗爹哋對我，佢係內心好錫，但佢會用行動去證明。好似我哋亞洲人好興嘅一種生活習慣，用行動去show，好似煮嘢畀你食、幫你洗衫、照顧你、問你有無食過嘢、有無唔舒服、你邊度唔舒服幫你搵藥。佢係用呢啲行動去show畀你睇佢愛你，而唔會用口講。」

最後，被問到現時有沒有帶男朋友給爸爸過目？Tiffany即時甜笑避談，一邊大笑一邊求饒：「哇！你真係啊！如果有嘅時候會嘅，哈哈！」