宋威龍暑假檔自己打自己　偶像劇《野狗骨頭》與古裝《千香》對決

內地頂流小生宋威龍在這個暑期檔推出兩套大熱之作！古裝仙俠劇《千香》和現代愛情偶像劇《野狗骨頭》相繼推出：一個是仙氣飄飄的古偶男主，一個則是素面粗獷的市井青年，宋威龍用兩部反差極大的作品，開啓了自己的「屏霸」模式，香港觀眾即可透過Viu緊貼進度。

《野狗骨頭》90年代偽兄妹虐戀

由宋威龍和張婧儀主演的《野狗骨頭》已於7月5日開播，改編自晉江作家休屠城同名小說，故事設定在90年代的南方小城「藤城」，陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾）因父母關係成為毫無血緣關係的「兄妹」，家庭突遭變故後相依為命。大學時期陳異捲入縱火案，為保護苗靖逼其遠走；六年後苗靖以審計身份歸來，發現自己公司的老闆與當年的縱火案有關，陳異以身入局配合警方調查，兩人在別離與重逢中展開一段雙向救贖的成長故事。

《野狗骨頭》改編自晉江作家休屠城同名小說，故事設定在90年代的南方小城「藤城」，陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾）因父母關係成為毫無血緣關係的「兄妹」，家庭突遭變故後相依為命。

《野狗骨頭》之所以深受觀眾喜愛，很大程度源於它對兩位主角細膩入微的刻劃。劇中宋威龍飾演的陳異正如劇名中的「野狗」一樣，他原生家庭缺愛、童年曾遭父親虐待，在殘酷的環境中練就出野性難馴的外殼。然而這個看似不近人情的少年，卻唯獨對苗靖真誠溫柔，為了守護心愛之人，他狠心逼她遠走，甘願獨自扛下所有危險。張婧儀飾演的苗靖則是堅韌的「骨頭」，她在單親家庭中長大，外表清冷、內心卻無比堅韌；寄人籬下的經歷讓她學會隱忍與堅強，她會在深夜替陳異上藥、替他應付追債的人。兩人從起初互看不順眼，卻在家庭接連遭逢變故後，成為彼此生命中唯一的依靠。

劇中宋威龍飾演的陳異正如劇名中的「野狗」一樣，他原生家庭缺愛、童年曾遭父親虐待，在殘酷的環境中練就出野性難馴的外殼。然而這個看似不近人情的少年，卻唯獨對苗靖真誠溫柔，為了守護心愛之人，他狠心逼她遠走，甘願獨自扛下所有危險。

劇中宋威龍一改往日陽光形象，以頹look素顏的造型呈現90年代的市井少年質感，他更刻意增肌、把體脂壓至6.9%，以展現出角色的艱辛，將底層少年的野性、不羈與深藏的溫柔演繹得淋灕盡致。張婧儀則刻意減重，並憑藉骨子裡的清冷韌勁，演活苗靖從底層女孩到獨立女性的蛻變。此外，宋威龍與張婧儀都是內娛圈中公認的「濃顏系代表」，男方185cm搭配張婧儀168cm的最萌身高差，光是站在一起便充滿CP感！首映禮上兩人十指相扣後低頭偷笑的畫面更一度衝上熱搜，網友紛紛大讚「戀愛感爆棚」、「該不會假戲真做」；原著粉絲亦對選角給予高度評價，不少觀眾稱「宋威龍似乎就是陳異本人」、「張婧儀演活了苗靖的倔強」、「他們把90年代的氛圍呈現得恰到好處」。

宋威龍一改往日陽光形象，以頹look素顏的造型呈現90年代的市井少年質感，他更刻意增肌、把體脂壓至6.9%，以展現出角色的艱辛，將底層少年的野性、不羈與深藏的溫柔演繹得淋灕盡致。

張婧儀也曾在採訪中透露，宋威龍是一個「底色」很溫暖的人，雖然他本身性格與陳異有著很大差別，但拍到最後就感覺他完完全全是陳異本人；宋威龍也直言，張婧儀身上有著和苗靖一樣的勇敢與善良，人物氣質高度契合！兩人戲內苦難中雙向奔赴，戲外互相欣賞相處舒服，令人更期待這對螢幕情侶的互動和表現。

張婧儀則刻意減重，並憑藉骨子裡的清冷韌勁，演活苗靖從底層女孩到獨立女性的蛻變。此外，宋威龍與張婧儀都是內娛圈中公認的「濃顏系代表」，男方185cm搭配張婧儀168cm的最萌身高差，光是站在一起便充滿CP感！

《千香》仙俠版「梁祝」

改編自十四郎小說《千香引》，由宋威龍和鞠婧禕主演的《千香》講述在仙、妖、魔三族陷入血戰的背景下，青丘孤女小棒槌（鞠婧禕飾）為追尋師父失蹤線索踏入雛鳳書院，雷修遠（宋威龍飾）為救兄長刻意接近她。然而小棒槌實為建木神女姜黎非，雷修遠的真實身份則是身負詛咒的夜叉族後裔。「夜叉剋建木」的天生命格注定他們生而為敵、愛而不得，使不少網民稱其為修仙版「梁山伯與祝英台」。

改編自十四郎小說《千香引》，由宋威龍和鞠婧禕主演的《千香》講述在仙、妖、魔三族陷入血戰的背景下，青丘孤女小棒槌（鞠婧禕飾）為追尋師父失蹤線索踏入雛鳳書院，雷修遠（宋威龍飾）為救兄長刻意接近她。

然而小棒槌實為建木神女姜黎非，雷修遠的真實身份則是身負詛咒的夜叉族後裔。「夜叉剋建木」的天生命格注定他們生而為敵、愛而不得，使不少網民稱其為修仙版「梁山伯與祝英台」。

劇集開播後，不少觀眾大讚《千香》畫面極具美感，多得劇組手工打造了800多套戲服，更將點翠、雲繡等技藝融入其中；此外，全片特效量達1259分鐘，鏡頭超過4萬個，足見製作精良和用心！值得一提的是，這是宋威龍與鞠婧禕的三度合作，默契和化學反應毋庸置疑，網民又大讚他們CP感強兼造型亮眼，值得期待！