74歲隱形富婆爆咳出血憂心患癌　珠光寶器享受獨身：點解怕寂寞？

現年74歲的程可為入行超過半世紀，憑著在劇集中飾演母親、貴婦等角色深入民心。雖然她曾謙稱自己並非大富大貴，笑言「如果係就唔使喺TVB捱」，但其實她是圈中公認的「隱形富婆」，靠投資物業累積了豐厚身家。生活富貴的她，經常以貴婦行頭出入「富豪飯堂」福臨門與好友聚會，但私下亦非常貼地搭小巴。近日，依然行頭十足、配戴一套閃鑽寶石耳環及兩隻戒指，還有珍珠頸鏈，貴氣逼人。她接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍.曼鏡頭》訪問，大談其驚險的抗病經歷，與獨身主義的人生觀。

貴婦！（IG@chinghowairainbow）

程可為被指係圈中「隱形富婆」！（IG@chinghowairainbow）

程可為曾因合約而感到不快，但而家已經諗通晒。（資料圖片）

咳出血揭肺生多餘血管 險爆血管致命

一直堅持不婚主義的程可為，自言現時是最開心的狀態。她回憶起一次驚險的患病經歷，坦言單身也能獨自面對生死：「我試過感冒咳，竟然咳出血，去睇醫生照肺，話我個肺有一個陰影，驚住佢嗰啲，就叫我搵專科睇吓。專科醫生話我個肺唔係想像嗰啲所謂cancer（生癌），唔係，而係多咗一條血管。香港萬中無一，我竟然中咗！條血管好似樹枝咁分咗好多條入個肺，已經粗到好似牙籤咁。醫生警告我，如果我再捱夜，條血管一充血爆咗，就會封咗個肺，好短時間就會走人！」

面對生死關頭，程可為表現得極度冷靜：「我馬上攞住醫生封信入公立醫院，幾日後就安排做微創手術。入到手術室，醫生問我想全身定局部麻醉，我話局部就得。我仲同醫生講，我嘅生命交咗俾你，如果唔得你唔好唔開心，係命運安排我要走。我甚至要求俾個Mon我睇住做手術嘅過程！我非常清楚，有病只能靠醫生，老公、情人、兒女都幫唔到你。」歷時三小時的手術非常成功，將該條多餘的血管紮住令其枯萎，讓她順利逃過鬼門關。

程可為自揭肺部多咗條血管。（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

肺部有陰影。（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

萬中無一，慶幸唔係患癌。（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

不婚主義。（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

拍劇生意外跌傷尾龍骨 血壓狂飆至400

除了大病，程可為在TVB拍劇時亦曾發生嚴重意外。她憶述當年在外景拍攝最後一個鏡頭時的慘痛經歷：「當時要拍一個腳踩香蕉皮跌倒嘅鏡頭，拍咗三次都唔得。第四次，吊住我嗰支竹突然斷咗，我成個人向後跌落石屎地，『嘭』一聲整親尾龍骨。救護員嚟到量血壓，話我飆到400度！嗰次尾龍骨撕裂住咗三個星期醫院，出院後行路都要用柺杖。到而家只要天氣唔好，尾龍骨就會痛。」

拍TVB劇曾出意外（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

享受獨身拒聽假說話 瀟灑面對財產分配

談到感情生活與寂寞，程可為顯得相當豁達，直言不明白為何有人為了怕寂寞而被人騙：「點解要咁怕寂寞啫？今時今日有學問嘅人，都係因為怕寂寞而俾人呃！佢哋要聽假嘅說話氹先開心，點解要咁蠢？我唔要呢啲，名份係注定嘅，強求都冇用。我70幾歲啦，你唔覺得我而家仲好開心咩？」

對於被指是「隱形富婆」，問到財產將來如何分配，她笑笑口說：「邊有咁多財產啫！求其今世夠使就得，始終有兄弟姊妹，冇諗咁多。總之有得做就做，有得食就食。」她更分享了自己的人生哲理：「窮咪勤力啲囉，有錢唔使咁招積。唔好驚，唔好倚賴，我最怕麻煩人。做TVB藝員我覺得好滿足，後生捱得就勤力啲做，有人搵我拍我實話OK！」

程可為入行逾半世紀，談人生哲理：「窮咪勤力啲囉，有錢唔使咁招積。（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

程可為年輕時好努力工作。（YouTube@汪曼玲快拍.曼鏡頭）

係圈中隱形富婆，但唔擔心自己被人呃！（IG@chinghowairainbow）

好多朋友，唔怕寂寞。（小紅書圖片）

程可為入行至今逾50年，多年來一直效力TVB。（IG@chinghowairainbow）

經常飾演媽媽或長輩角色。（電視截圖）

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

演技無可挑剔！（電視截圖）

程可為除咗係御用阿媽之外，都做過唔少惡毒太后嘅角色！（劇照）

程可為多做媽媽角色，但她表示對這些角色印象不深，反而最記得自己在《宮心計》的演出。