樂易玲生日會Labubu花束失竊　「嫌疑人」梁烈唯疑潛水4日冷處理

樂易玲（樂小姐）去年在生日會上收到周吉佩送贈的Labubu花束，其後失竊。直至最近有周刊爆出內幕，才掀起花束失竊事件討論潮。報道表示，樂小姐在去年翻查CCTV後才找出順手牽羊的「真兇」為一名近年轉到內地發展的前TVB男藝人。



樂易玲去年在生日會上收到周吉佩送贈的Labubu花束，其後失竊。（IG圖片）

今年樂易玲67歲生日會，過百藝人出席，十分熱鬧。（youtube@TVB 娛樂新聞台）

四大線索全中！梁烈唯成最大嫌疑人疑遭割蓆

有傳聞指出，涉事男星「40多歲、已婚育有子女、曾奪 TVB 獎項、轉戰內地發展」，今年亦缺席樂小姐的生日會。其後，有網民發現，梁烈唯在7月初被TVB及邵氏兄弟的官方網站「除名」，疑似遭到「割蓆」，但有關消息指出，梁烈唯與邵氏合約直至2025年完結。另外，在失竊事件發生同期，梁烈唯有份參演的劇集《執法者們》正在熱播，但他亦接連缺席了有關宣傳活動及大結局晚宴。梁烈唯與種種證據相當吻合，但並沒得到任何人證實。

梁烈唯已經有9日停更小紅書。（資料圖片）

梁烈唯成為最大嫌疑人。（截圖）

「嫌疑人」梁烈唯停更9日。（小紅書截圖）

「嫌疑人」梁烈唯停更9日。（小紅書截圖）

小紅書異常停更惹猜測

直至目前，梁烈唯與樂易玲雙方均未就此事作出任何公開回應。除了早前梁烈唯在內地惠州進行一場「認祖歸宗」儀式以外，似乎並未就事件有任何表態。《香港01》翻查梁烈唯的小紅書，一向3至4天就會更新一次，但距離最近一次更新已是10日之前。計算事件被爆出後天數，即已冷處理4，5天，實在顯得不太尋常。再加上傳聞愈傳愈熱，反而在骨節眼前選擇沉默回應，又令人產生更多猜疑。