前TVB小生為黃竣鋒慶生一頭銀髮顯滄桑　曾爆背妻偷食被捉姦在床

現年65歲的前TVB小生詹秉熙在出道作《畫出彩虹》中已擔任男主角，跟張曼玉飾演情侶，大受歡迎，但之後發展平平，有傳他因得罪高層而遭雪藏，他亦曾轉投亞視及闖電影圈，不過事業未見起色，更一度接拍三級片。近年詹秉熙轉戰內地發展，不時登台演出。日前前亞洲先生黃竣鋒在微博分享了一系列慶生照，林國斌、詹秉熙、程可為、崔建邦等都有出席，當中詹秉熙一頭銀髮，略顯滄桑。

詹秉熙在1984年無綫藝訓班畢業，已在劇集《畫出彩虹》當上男主角，當時的女主角是張曼玉，而劉青雲只是男配角，可惜之後詹秉熙後勁不繼，未再有作品令人留有印象。（影片截圖）

在《神鵰俠侶》中飾演耶律齊。（影片截圖）

近年詹秉熙轉戰內地發展，不時登台演出。（影片截圖）

詹秉熙現身黃竣鋒生日會 一頭銀髮明顯發福顯滄桑

相中所見，現場準備了美酒佳餚及多個生日蛋糕，林國斌同詹秉熙更陪壽星黃竣鋒齊齊切蛋糕，場面熱鬧。身穿藍色T恤的詹秉熙，身形明顯發福圓潤不少，而昔日的濃密黑髮更已變成一頭銀白短髮，感覺滄桑，與身形健碩且一頭黑髮的黃竣鋒形成強烈對比。

黃竣鋒生日會。（微博@黃竣鋒）

黃竣鋒生日會。（微博@黃竣鋒）

程可為。（微博@黃竣鋒）

林國斌、崔建邦。（微博@黃竣鋒）

詹秉熙一頭銀髮。（微博@黃竣鋒）

對比鮮明。（微博@黃竣鋒）

生日快樂！（微博@黃竣鋒）

詹秉熙一出道即爆紅 驚傳搭上「契妹」顏仟汶離婚收場

詹秉熙於1984年加入TVB藝員訓練班，出道即與張曼玉合作主演劇集《畫出彩虹》，一炮而紅，在《神鵰俠侶》中飾演的耶律齊令觀眾印象深刻，近年亦有參演《解決師》、《飛虎之雷霆極戰》、《逆天奇案2》等。詹秉熙近年最轟動的新聞莫過於驚傳搭上「契妹」顏仟汶，更盛傳他被捉姦在床，最終與太太離婚收場。不過詹秉熙去年接受訪問時就激動澄清：「真係捉姦在床？如果真係捉姦在床我仲可以坐喺度？係咪先。你點寫我哋都控制唔到，你亦冇得去反抗，你越反抗會越描越黑，唯有收聲等時間沖淡。」他直認與顏仟汶上契是事實，但當日不止二人：「唔係兩個，係幾個兄弟姊妹，有啲歌星嚟，五六個我唔記得。唔係幾好意思，因為呢件事大家係少咗接觸，各有各忙，間中通吓電話。」

詹秉熙在《解決師》中飾演上代解決師John，救了王浩信一命。（電視截圖）

John（詹秉熙飾）協助K（王浩信飾）假死以逃避追殺。（電視截圖）

詹秉熙近年最轟動的新聞莫過於驚傳搭上「契妹」顏仟汶。（Facebook@顏仟汶）

詹秉熙同老婆Sandy。（Facebook@顏仟汶）