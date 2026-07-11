前TVB小生為黃竣鋒慶生一頭銀髮顯滄桑 曾爆背妻偷食被捉姦在床
撰文：董欣琪
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現年65歲的前TVB小生詹秉熙在出道作《畫出彩虹》中已擔任男主角，跟張曼玉飾演情侶，大受歡迎，但之後發展平平，有傳他因得罪高層而遭雪藏，他亦曾轉投亞視及闖電影圈，不過事業未見起色，更一度接拍三級片。近年詹秉熙轉戰內地發展，不時登台演出。日前前亞洲先生黃竣鋒在微博分享了一系列慶生照，林國斌、詹秉熙、程可為、崔建邦等都有出席，當中詹秉熙一頭銀髮，略顯滄桑。
詹秉熙現身黃竣鋒生日會 一頭銀髮明顯發福顯滄桑
相中所見，現場準備了美酒佳餚及多個生日蛋糕，林國斌同詹秉熙更陪壽星黃竣鋒齊齊切蛋糕，場面熱鬧。身穿藍色T恤的詹秉熙，身形明顯發福圓潤不少，而昔日的濃密黑髮更已變成一頭銀白短髮，感覺滄桑，與身形健碩且一頭黑髮的黃竣鋒形成強烈對比。
詹秉熙一出道即爆紅 驚傳搭上「契妹」顏仟汶離婚收場
詹秉熙於1984年加入TVB藝員訓練班，出道即與張曼玉合作主演劇集《畫出彩虹》，一炮而紅，在《神鵰俠侶》中飾演的耶律齊令觀眾印象深刻，近年亦有參演《解決師》、《飛虎之雷霆極戰》、《逆天奇案2》等。詹秉熙近年最轟動的新聞莫過於驚傳搭上「契妹」顏仟汶，更盛傳他被捉姦在床，最終與太太離婚收場。不過詹秉熙去年接受訪問時就激動澄清：「真係捉姦在床？如果真係捉姦在床我仲可以坐喺度？係咪先。你點寫我哋都控制唔到，你亦冇得去反抗，你越反抗會越描越黑，唯有收聲等時間沖淡。」他直認與顏仟汶上契是事實，但當日不止二人：「唔係兩個，係幾個兄弟姊妹，有啲歌星嚟，五六個我唔記得。唔係幾好意思，因為呢件事大家係少咗接觸，各有各忙，間中通吓電話。」