何寶榮設靈｜抗癌半年不敵肺癌離世 遺孀深情淚別：要學識放手

著名電影攝影師何寶榮上月因不敵第四期肺腺癌離世，終年64歲。其家屬今日（10/7）於香港殯儀館為他設靈，家人一早便到達靈堂打點一切，神情哀傷。

「他已經升班去了另一個地方」

何寶榮的遺孀何梁曼儀在靈堂外接受《香港01》訪問，雖然難掩悲痛，但提及丈夫時依然表現得十分堅強。她透露丈夫有修行，因此對於生死表現得豁達：「OK嘅，因為其實我先生呢……我哋修行嘅，所以我先生已經係『升班』上緊去修行，佢而家係……我哋而家全部人同佢做緊佢最後嘅Party送佢。咁……掛住同埋心痛一定會有，一定會喊，但都OK嘅。」

著名電影攝影師何寶榮今日設露。（吳子生攝影)

十多年前曾中風 遺孀：學會放手不能貪心

談到何寶榮的病情，何梁曼儀透露丈夫是在今年年初確診並開始接受治療，同時她亦非常感謝醫護人員的悉心照顧。她坦言，丈夫十多年前曾經中風，其實當時已經是「賺了」回來的日子：「Cancer，知道嗰陣已經係四期嘅肺腺癌，咁……今年1月開始就正式治療囉。咁就……都好多謝所有醫護啦，我哋喺廣華醫院嘅，咁多位醫生同埋啲醫護呢，都好細心咁照顧佢。咁但係我哋知道，其實因為我先生佢十幾年前中過風，其實佢而家係『賺咗』㗎啦，咁我哋就唔可以貪心嘅。既然賺咗嘅話，我哋就要學識放手。咁我哋既然大家都夠愛嘅話，佢靈魂應該……帶住呢份愛去上面修行，所以係……就係咁樣。」

被問到丈夫臨終前有沒有什麼遺憾，何梁曼儀表示：「佢就係要我……好好哋生活囉。其實佢冇乜遺憾，因為我哋真係唔可以貪心。我哋已經……佢亦都可以喺最後嘅時間同所有最愛嘅人道別、一齊，所以係好感恩。」

何梁曼儀透露丈夫是在今年年初確診肺腺癌，並開始接受治療。（吳子生攝）

道教儀式低調告別 同修好友靈堂送別

何梁曼儀澄清，靈堂上出現的小朋友並非兩人的子女，而是他們的姨甥。她亦透露今日不會有特別的宗教儀式：「我哋本身係道教嘅，而且我哋自己係修行嘅，所以我哋冇做特別嘅儀式。我哋自己都係師傅，所以就得㗎啦，同埋我啲同修都喺晒度，而家都嚟齊。」

何梁曼儀透露丈夫是在今年年初確診肺腺癌，並開始接受治療。（吳子生攝）