方力申為人父心態極大轉變　太太拒讓愛女上Playgroup：驚多病菌

方力申今日（10/7）現身電視城，出席無綫全新節目《家傳之「保」2》的宣傳活動。小方在接受《香港01》訪問時大談家庭樂，除了透露父親見到孫女時的喜悅之情，亦分享自己近年升級為人父後的深刻轉變。



方力申今日出席節目宣傳活動。（吳子生攝）

父親有孫萬事足 展露廿年未見笑容

談到這次帶同父親和女兒三代同堂一起參與節目，方力申笑言過程相當順利。他表示：「其實我老竇都無所謂嘅，我同佢講要做訪問，佢話佢以前都有做開訪問，冇問題。今次就再同佢講話有埋個孫女呢，他就更開心囉。他初時都會覺得『無咩講啦，都講過，講過晒啦。』但我同他講：『唔係呀，今次講三代呀，有埋個孫女會去呀。』跟住佢見有孫女就唔同晒啦。」

小方更爆料指，女兒的出生讓父親整個人都變了，甚至展現出多年未見的慈祥笑容：「十幾年、二十年都未見過佢有咁好嘅笑容，即係咁開心嘅笑容。」他更笑稱父親現在每天的生活重心完全圍繞著孫女：「佢如果個孫女，譬如我同太太帶咗佢出街呢，佢就話佢嗰日無嘢做。即係佢每一日有嘢做嘅，就係有孫女就有嘢做，無孫女就無嘢做咁囉。」

方力申早前為女兒大搞豪華百日宴。（IG@alexfongliksun）

升級人父感觸良多 與太太分工合作

女兒目前已經七個月大，方力申坦言自己隨着女兒一天天長大，心態上有著極大的轉變。他表示：「大轉變，係啊。我之前都講過，即係結婚已經大轉變啦，跟住之後生埋小朋友就更大轉變。所以，樣樣嘢都係學緊啦，我都經常有follow好多，即係『點做個老公啊』、『點做個爸爸』，全部都要學、學點做囉。其實都都要學。」

小方更透露，太太在生下寶寶後也有很深的感觸：「太太一生咗之後，更加感受到，即係個媽咪對自己嘅愛啊，或者媽咪有幾偉大啊，佢話佢生咗之後佢先至知到呢一樣嘢。所以其實真係你唔做過老竇，你都唔知，其實即係做父母都係好偉大囉。同埋一見到父親，睇返對住個孫女，又會慢慢又會記返起：『啊，原來其實老竇以前都係咁樣對我同細佬嘅。』」

談到現在照顧女兒的分工，小方透露自己主要負責「早班」：「我係做早更囉，太太夜更。夜晚嘅時候佢會起身，餵奶，照顧，佢會起兩三次身。咁我就會早起身囉，早起身嘅時候，係講緊係六點幾嘅時候就會起身囉。因為如果個女起身嘅時候，她已經醒咗她唔瞓喇，咁就會嘈。」

方力申透露未有為愛女報Playgroup。（吳子生攝）

方力申透露未有為愛女報Playgroup。（吳子生攝）

太太堅持不上Playgroup 減少接觸病菌

雖然自認是個凡事都要重新學習的爸爸，但方力申表示自己絕非「怪獸家長」，目前也未有為女兒報讀任何學前班：「無啊，你諗下我依個女都七個月啦，都無報Playgroup。我老婆話唔學喎，Playgroup唔上喎。她話驚太多病菌喎，所以她話唔學住喎。同埋我又聽人哋講話，Playgroup係其實係父母開心多過小朋友開心，即係你可以一齊同埋一齊上堂嘛。所以佢話Playgroup係比父母玩多、多過比個小朋友玩。」