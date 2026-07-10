疑似呂方遭網約車司機爆粗問候惹公憤　方力申：應該講禮貌

近日網上瘋傳一段影片，片中一名網約車司機態度極其惡劣，更不斷用粗口問候乘客，片尾更拋出一句「死矮仔，我記得你啦X你老X！呂方呀！」而該名被辱罵的乘客因聲音及外型疑似歌手「呂方」，隨即在網上引發強烈熱議。



司機認出該乘客疑似呂方。（圖：「Uber(香港)司機意見交流區～非官方」Facebook群組）

方力申今日（10/7）現身電視城出席無綫全新節目《家傳之「保」2》的宣傳活動，在接受訪問時亦大方就此事分享自己的看法。當被問到私底下有沒有遇過類似態度惡劣的司機時，方力申坦言自己並未有過類似的遭遇：「我個人就真係冇乜遇過，真係冇乜。」

方力申呼籲應互相尊重：「任何職業都應該講禮貌」（吳子生 攝）

方力申今日出席節目宣傳活動。（吳子生 攝）

身為藝人是否有包袱？方力申：每個人都有情緒

作為公眾人物，若在現實生活中遇到這類不禮貌的對待，往往會陷入兩難。被問到作為藝人，坐網約車時遇到問題會不會因為有包袱而不敢出聲、只能忍氣吞聲？方力申則展現出體諒與理性的一面：「其實真係唔知，有時情緒嘅嘢，每個人都有心情唔好嘅時候，每一個人都有啦，係咪？所以每一日都會唔同。」方力申分享道，「我自己平時就情緒就算穩定嘅，但係都可能都會有自己心情唔好嘅時候，所以都唔知自己遇咩人、遇咩事會有啲咩反應。」

隨後記者追問，如果真的遇到那些態度惡劣、甚至出言不遜的司機，會不會想跟對方「力爭」到底？方力申笑言自己很少遇到這種情況，並表示：「我都少係遇到過嘅。我都多數係講道理多啲，但講唔到道理就冇辦法啦，算囉，係咪？」

呼籲互相尊重：任何職業都應該講禮貌

對於網約車司機的服務態度問題，方力申認為這並非單一職業的問題，而是人與人之間基本的尊重。他強調：「任何人都……咩職業都應該要禮貌啲嘅，係咪？以禮貌對人係好啲嘅。咁每一人都有唔同嘅情緒。」