「葵芳」蔡蕙琪加盟王丹妮工作室　《夜王》結緣：好想叫佢媽咪

憑著電影《夜王》中「葵芳」一角火速上位的蔡蕙琪，日前出席活動時帶來好消息，親口宣布已正式簽約加盟同片好拍檔王丹妮旗下的工作室（Louise Wong Workshop）。兩人在《夜王》中合作擦出火花，蔡蕙琪大讚這位星級老闆作風開明兼超級照顧人，更笑言對著她有一種極度複雜的感覺。

蔡蕙琪憑著電影《夜王》中「葵芳」一角火速上位。（劇照）

零壓力發展大計：最開心做人唔使有目標

對於轉投新公司的發展大計，蔡蕙琪貫徹其隨遇而安的率性作風，坦言現階段完全沒有壓力。她直言：「我已經係Louise Wong Workshop嘅藝人，多謝王丹妮小姐。發展大計？就係冇，最開心就係做人唔使有目標，隨遇而安。」她透露老闆王丹妮同樣是這種性格，從不會強迫她接下特定類型的騷或工作，一切都會順從她的個人意願。她直言如果某年想專注拍電影便多接電影工作，想休息時公司也絕對配合，給予她極大的自由度。

蔡蕙琪透露簽了王丹妮嘅工作室。（ig@kaychoii）

開心自由度好大。（ig@kaychoii）

大讚老闆照顧周到 氣質似足阿媽

提到從舊拍檔搖身一變成老闆的王丹妮，蔡蕙琪大爆雙方的搞笑互動。面對這位新老闆，她坦言心情相當矛盾又窩心：「係，我點都會叫佢老細。但唔知點解好想叫佢媽咪，因為佢照顧人個氣質，好似一個媽咪，但又好事業形女性，又好靚又係model，所以我對住佢好複雜。」

跳出全職舞台劇 轉做Freelance主宰休息時間

談及近況，曾是全職舞台劇演員的蔡蕙琪坦言，以前習慣了一個劇接一個劇的工作模式，如今決定跳出來轉做Freelance，最大原因就是想親自掌握休息的節奏。她透露：「暑假七八月有兩個舞台劇演出，九月舒服返啲，俾自己時間休息。想跳出嚟做freelance就係想控制到我嘅休息時間，所以九月會舒服啲。」她表示9月的長假是自己刻意製造出來的，而一向體恤下屬的王丹妮及公司同事得知她累了很久，亦紛紛開聲叫她快點去休息，讓她深感轉投新公司絕對是正確的決定。

蔡蕙琪好想叫王丹妮做「媽咪」，見對方時心情好複雜。（ig@l_for_louise）