東張西望｜兩老痛心控訴大女「冇人性」　霸屋囤垃圾企圖侵佔業權

趙伯伯和趙太太去年曾因保險箱水浸事件而登上《東張西望》，原來兩人急着取回存放在保險箱中的屋契另有原因。趙伯伯和趙太太今日（7月10日）再次登上《東張西望》揭露原因。



趙伯伯和趙太太因為居所被大女霸佔，被迫住鐵皮屋。（《東張西望》截圖）

大女在單位堆滿垃圾。（《東張西望》截圖）

已外嫁的細女，向《東張西望》講出真相。（《東張西望》截圖）

趙太太表示曾被大女鎖入廁所。（《東張西望》截圖）

鎖阿媽入廁所

他們透露，單位被患有精神病的大女兒長期霸佔。大女兒精神不穩之餘，也在單位中堆積大堆垃圾。兩老原想將單位改成賓館安享晚年，怎料大女將單位搞得烏煙瘴氣，甚至有客人要求租住也被趕走，最終賓館只經營了短短幾個月。最後一次，趙太太更被大女鎖入廁所，最後警方到場拍打，擾攘數小時才獲「放人」。

趙太太話曾試過整理單位，但大女十分大反應。（《東張西望》截圖）

趙太太話曾試過整理單位，但大女十分大反應。（《東張西望》截圖）

兩老痛心控訴大女「冇人性」。（《東張西望》截圖）

兩老十分煩惱。（《東張西望》截圖）

兩老痛心控訴大女「冇人性」。（《東張西望》截圖）

兩老指控大女：冇人性

之後，大女企圖侵佔兩老的單位，以趙太太生活不能自理為由，向法庭申請監護權，趙太太只好將單位業權轉讓給趙伯伯，後來大女又以「惡意隱瞞物業轉名及虛假交易」控告兩老，兩老受訪時也指：「冇人性。」

《東張西望》主持甘詠寧陪同兩老在單位門外拍門，等候多時依然不見大女開門。趙太太嘗試致電大女，但沒人接聽，甘詠寧打去大女電話，亦已轉駁至忙線，大門和窗戶都被鎖死。趙伯伯表示，今年3月正式以業主身份入稟法庭，發出傳訊令狀提告大女，更登報公開與大女斷絕關係。

陸偉雄大律師表示，兩老首要做的是，向法庭申請收樓令，接着再申請禁制令，禁止大女上單位。陸偉雄大律師也建議，應尋找社工跟進大女精神健康的問題。

大女控告兩老。（《東張西望》截圖）

大女將自己後鎖在單位。（《東張西望》截圖）

兩老終於要控告大女侵佔物業。（《東張西望》截圖）

兩老終於要控告大女侵佔物業。（《東張西望》截圖）