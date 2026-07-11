蔚雨芯惹官非無阻入圍「百大美女榜」　與國際級女星爭最終席位

TC Candler的「全球百大美女／美男」排行榜在每年的12月底就會公布票選結果。一如以往幾屆，今年仍然有不少香港組別俊男美女入選。與以往幾屆相同，今年蔚雨芯（Rainky）亦入選了TC Candler「全球百大美女／美男」排行榜。



蔚雨芯表示對自己律師團隊好有信心。（葉志明攝）

樂宜表明與蔚雨芯不再是朋友，稱：「最好唔好再來往」。（資料圖片/陳順禎攝）

捲醫美財務糾紛遭起訴 涉嫌詐騙拍檔樂宜580萬

蔚雨芯（原名劉蒨樺）近期的官司主要涉及她經營醫學美容生意時的財務糾紛，由香港廉政公署（ICAC）提出起訴。罪名包括一項盜竊罪、一項欺詐罪及一項企圖欺詐罪。據知，她涉嫌在經營「蒨斯樺醫學美容有限公司」期間，詐騙另一名藝人股東（廖樂宜／樂宜）投資共580萬元（包括誇大購買醫美儀器及裝修中心的費用），並涉嫌挪用公款逾310萬元作私人用途。案件經歷了多次提堂，並已轉介至較高級別的法院審理。

排行榜囊括了全球眾多美女。（ig@tccandler）

排行榜囊括了全球眾多美女。（ig@tccandler）

勁呀！蔚雨芯再次入選「全球百大美女排行榜」。（ig@tccandler）

連續多年獲提名百大美女 排名最高曾攀升至45位

蔚雨芯自2023年起，每年都入選TC Candler的「全球百大美女／美男」排行榜，今年亦不例外。2023年，她首次入選並獲排名68位，其後每年都會逐步升級，2024年第2次入選已升至45位，去年排名稍為回落至63位。不過，光是入選排行榜已算是十分彪炳的成績。

勁呀！蔚雨芯再次入選「全球百大美女排行榜」。（ig@tccandler）

與國際級女星力爭最終「百大」席位

今年公布的入選名單之中，不乏世界級美女，例如有著名影星，在《怪奇物語》中飾演「Eleven」的Millie Bobby Brown、西班牙網紅Lara Bocci、韓國女團RESCENE成員Woni、內地新生代演員田曦薇等等。今次蔚雨芯（Rainky）再度入選，實在令人期待她能否再度入選100大。

香港區只有蔚雨芯一人進榜。(youtube截圖)

蔚雨芯。（ig@rainkywai）

蔚雨芯。（ig@rainkywai）

蔚雨芯身材真係超好。（ig@rainkywai）

蔚雨芯身材真係超好。（ig@rainkywai）

蔚雨芯不時在Instagram派福利。（ig@rainkywai）

蔚雨芯不時在Instagram派福利。(ig圖片)