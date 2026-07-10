疑似呂方與司機爆粗對罵　彎腰睇車牌畫面流出擁同款Cap帽及眼鏡

近日網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時，與司機起衝突，雙方更爆粗互罵！司機表示自己已跟導航到達目的地，但乘客就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候，之後乘客一方因為開不到車門，繼續僵持，最終發火說：「我記X住你車牌！你死X梗！」司機此時認出這名乘客不論聲線樣貌都極似呂方，於是說：「X你老母臭X死矮仔，啊！我記得你啦X你老X！呂方呀嘛！X你老X！」疑似呂方則指住他：「你個X家剷你咁X樣做生意？你死得喇！」

網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時與司機爆發衝突，司機表示自己已跟導航到達目的地，但乘客就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候。（網上片段）

司機強調自己跟導航，但乘客指尚未到達，叫他駛前；而司機都有駛前些少，但可能要趕住接下一單生意，態度開始差，趕疑似呂方落車：「我唔知，到咗喇！我依家有單，我冇可能同你玩啦係咪呀？大佬，要搵食呀嘛大佬！」（網上片段）

疑似呂方不斷想說話都遭司機打斷，最終終於發火：「細聲啲！（司機：咁我係到咗吖嘛。）細聲啲！你唔好X嘈呀！」（司機：乜嘢唔好X嘈啊？咁係到咗呀嘛。）」（網上片段）

疑似呂方拿出手機，指住地圖強調未到目的地：「未到吖嘛！」司機繼續激動，指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」（網上片段）

乘客後來妥協，叫司機開門，但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」（網上片段）

僵持一會後，疑似呂方終成功開門下車，但司機因為聽到他爆粗又再次變得更加激動：「我X你老X呀！」疑似呂方說：「得！我記X住你車牌！你死X梗！」（網上片段）

由於原本的車廂環境昏暗，司機未清晰見到乘客樣貌，直至他下車後，此時司機竟認出眼前剛落車的乘客疑為呂方，並說：「X你老母臭X死矮仔，啊！我記得你啦X你老X！呂方呀嘛！X你老X！」（網上片段）

疑似呂方則指住他：「你個X家剷你咁X樣做生意？你死X硬！」該司機最終一邊駛走，一邊向車窗外再激動喝罵：「乜X嘢呀？你X家剷X你老母臭X，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦，X你老X！」（網上片段）

疑似呂方彎腰睇車牌畫面流出 擁同款Cap帽及眼鏡

雖然因車廂環境昏暗，未能清晰見到乘客樣貌，但影片流出後掀起網民熱議，不少網民都覺得該乘客的身形及聲線都與呂方極為相似，亦隱約見到樣貌酷似呂方。今日（10日）下午，再有另一段車Cam片流出，片中所見，畫面影向車尾，至尾段可見乘客落車後彎腰睇車牌，該名乘客戴着黑色Cap帽及眼鏡，一身黑衫打扮，其後有網民發現呂方原來亦有同款Cap帽及眼鏡，隨即再度掀起網民熱議！

再有另一段車Cam片流出。（網上片段）

疑似呂方彎腰睇車牌。（網上片段）

疑似呂方彎腰睇車牌。（網上片段）

一身黑衫打扮。（網上片段）

同款Cap帽。（小紅書圖片）

同款Cap帽。（小紅書圖片）

同款Cap帽。（IG@emma_my_goddess）