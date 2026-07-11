疑似呂方與網約車司機車廂粗口互罵　私隱專員公署介入勒令刪片

近日網上瘋傳一段極具爭議的車Cam影片，內容涉及一名疑似歌手呂方的乘客，在搭乘網約車時因目的地定位問題，與司機發生激烈口角，雙方更在車廂內不斷以粗口互轟。事件持續發酵並引起全城熱烈討論。昨日（10日）《南華早報》報道指，個人資料私隱專員公署已經介入事件，並於星期五正式要求一個社交媒體平台將該段影片移除。

私隱專員公署接獲相關人士投訴，已勒令影片下架。（小紅書＠Josh呂方）

私隱公署勒令刪片：任何可識別人身份之影像皆屬個人資料

根據《南華早報》的報道，香港隱私監管機構已下令刪除一段在網路上瘋傳的行車記錄器影片；據稱涉及歌手呂方（David Lui），該影片記錄了網約車內司機與一名乘客之間發生的激烈爭執。私隱專員公署在回覆查詢時證實，已經下令相關社交媒體平台移除該段行車記錄儀影片。公署方面補充，雖然目前尚未收到任何有關這段影片的正式投訴，但根據《個人資料（私隱）條例》，任何能透過視頻監控系統清晰識別特定人士的視頻，均被視為「個人資料」，因此有權要求平台作出移除處理。

私隱專員公署回覆《南華早報》證實已經下令相關社交媒體平台移除該段行車記錄儀影片。（南華早報截圖）

定位出錯引爆戰火 司機發難：我跟定位點對點吖嘛

這場火爆的車廂罵戰，導火線源於網約車的導航定位問題。從網上流傳的片段可見，司機表示已經跟隨導航到達目的地，但疑似呂方的乘客卻指出仍未到達正確位置「392號」，並要求司機駛前些少。原本語氣冷靜的乘客，面對司機以「前面冇得停車」及「依家有單，冇可能同你搵」等理由拒絕並趕落車時，終於按捺不住怒火。當司機激動地反駁「你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛」後，雙方情緒瞬間失控，隨即爆發連串粗口罵戰。

同款Cap帽。（小紅書圖片）

同款Cap帽。（小紅書圖片）

同款Cap帽。（IG@emma_my_goddess）

落車被認出真身 司機爆粗大罵：死人臭明星

兩人互轟一番後，疑似呂方最終妥協並要求開門落車，但因為不懂得車門「向後掰」的開關設計，令氣氛再度陷入僵局。成功落車後，他憤怒地拋下一句：「我記X住你車牌！你死X梗！」此時，司機從車窗外看清對方的樣貌，竟認出他疑似是歌手呂方，隨即以極度具侮辱性的粗口連環大罵：「X你老母臭X死矮仔，啊！我記得你啦X你老X！呂方呀嘛！」該名乘客亦不甘示弱反擊：「你個X家剷你咁X樣做生意？你死得喇！」司機在駛走時仍繼續探頭出窗外喝罵：「死人臭明星...坐唔X起車唔好X坐啦！」

網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時與司機爆發衝突，司機表示自己已跟導航到達目的地，但乘客就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候。（網上片段）

疑似呂方拿出手機，指住地圖強調未到目的地：「未到吖嘛！」司機繼續激動，指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」（網上片段）

第二條車Cam片流出 黑衫男與呂方戴同款Cap帽

雖然首段流出的影片因車廂環境昏暗，未能完全看清該名乘客的樣貌，但大批網民已指出其身形及聲線與呂方極度相似。直至昨日下午，網上再有另一段車Cam片流出。新片段的畫面影向車尾，清楚見到該名一身黑衫打扮、戴著黑色Cap帽及眼鏡的乘客落車後，曾彎腰查看車牌。隨後更有眼利的網民翻查資料，發現呂方平時確實擁有並佩戴過同款的Cap帽及眼鏡，令「男主角」是呂方的說法甚囂塵上。不過，網民普遍在今次事件中都力撐該名乘客，認為是網約車司機態度惡劣在先，直指「咁串其實唔好揸車接單」。

疑似呂方彎腰睇車牌。（網上片段）

疑似呂方彎腰睇車牌。（網上片段）