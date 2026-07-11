歐錦棠發文狠批「雪糕黨」　突收「當事人」私訊求刪Post：點做？

日前在啟德體育園發生的一單「免費雪糕風波」鬧得滿城風雨，幾位市民為了一杯免費雪糕而圍剿前線工作人員的影片在網上瘋傳，惹來全城熱議。向來敢言的藝人歐錦棠看不過眼，在社交平台發文狠批涉事者。不過事件峰迴路轉，歐錦棠隨後自爆收到疑似「當事人」的私訊，要求他將相關帖文刪除。面對這個要求，歐錦棠直接將個波交給廣大網民，詢問大家應該如何處理。

歐錦棠一向敢言。（YouTube截圖 ）

出post鬧「雪糕黨」。（facebook@歐錦棠 ）

狠批貪小便宜鬧事：一杯雪糕出賣人格

這場風波源於一個雪糕品牌為應援鄭秀文演唱會，而在啟德體育園免費派發雪糕。活動期間因反應熱烈需要暫時補貨，結果惹來數名聲稱趕著上班的市民大感不滿，對著前線職員破口大罵。影片中，職員展現出極高EQ耐心解釋，反觀鬧事市民則被網民狠批「影衰香港人」。歐錦棠在Facebook上載了一張黃底黑字的圖片，毫不留情地直斥這種為貪小便宜而鬧事的行為。他直言：「真係估唔到今時今日，一杯雪糕就可以出賣咗個人格。(為免大家不安，唔Po相喇......)」他更在帖文加上標籤「#相由心生係有根據的」，惹來大批網民共鳴贊同。

為取免費雪糕，數名聲稱趕著上班的市民大感不滿，對著前線職員破口大罵。（網上圖片）

直斥行為是「出賣人格」。（facebook@歐錦棠 ）

疑似當事人私訊求刪文 網民力撐拒絕妥協

就在帖文發佈後引發熱烈討論之際，歐錦棠在留言區透露有人疑似對號入座找上門。他向網民發問：「『當事人』私訊叫我刪post，不過我好難知佢是否真事主，而且我冇登過相，莫非……大家覺得應該點做？」

面對這個刪文要求，大批網民一面倒力撐歐錦棠絕對不能退縮，認為他根本沒有刪除帖文的理由。不少網民留言嘲諷涉事者「做得出唔怕人post啦」、「原來佢哋都知醜」，更指出歐錦棠由始至終都只是作出個人評論，既沒有指名道姓，也沒有公開對方的樣貌，完全不構成侵犯私隱或公開個人資料的問題。